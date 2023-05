¡Al estilo Toretto! Maluma presumió sus lujosos carros en una rodada con su familia

Maluma deslumbró a sus seguidores al presentar la gran cantidad de lujosos carros que tiene en su propiedad, protagonizando una rodada con varios miembros de su familia a bordo de los diversos vehículos. Y a propósito de esto, varios internautas no pudieron evitar comparar este video con una escena de la saga de películas protagonizada por Vin Diesel, ‘Rápidos y furiosos’.

El cantante ha estado en bajo perfil durante las últimas semanas, compartiendo muy pocos detalles a través de sus historias y de sus publicaciones. Sin embargo, se ha sabido que la ha estado pasando muy bien, ya que a través de uno que otro video de TikTok ha compartido algunos momentos divertidos, bien sea por su cuenta o con algunos familiares y amigos.

Y a propósito de esto, el intérprete de ‘Felices los cuatro’ mostró en un nuevo clip su pasión por coleccionar carros, dejando ver la gran colección de lujosos vehículos que tiene en su propiedad y comentando que realizaría una rodada con varios miembros de su familia quienes los estarían manejando.

“Vamos a hacer una rodada con toda la familia, nos vamos a un restaurant y vamos a sacar todos los carros”, dijo Maluma mientras que en el fondo se podían ver a sus familiares subiendo a los más de 10 vehículos que tenía aparcados.

El colombiano también destacó que más allá de ser una colección, esos carros estaban para ser usados y disfrutarlos: “para eso están los carros, para disfrutárselos con las personas que uno quiere, y para eso están, para usarlos. Eso de que: ‘vamos a dejarlos guardaditos’, no, no, no; eso es para darle candela”.

En el resto del video se puede ver cómo los miembros de su familia realizan una rodada hasta dirigirse a un restaurante, con Maluma encabezando la formación a bordo de su nuevo Ferrari morado. El joven y sus allegados también hicieron un par de paradas durante el recorrido para saludar a sus fanáticos y para disfrutar de algunos paisajes.

En la sección de comentarios del clip, varios de sus seguidores no dudaron en hacer referencia a la saga de películas de Rápidos y Furiosos debido a la gran cantidad de carros lujosos y veloces que tiene el joven, además de que varios miembros de su familia aparecen conduciéndolos, un tema recurrente dentro de la trama de estos filmes.

“Toretto estaría feliz al ver a tu familia”, “Yo también quiero ser familia de Maluma”, “Te faltó Vin Diesel en la rodada” y “Como se ve que te gustan los Porsche” son algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.