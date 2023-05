Carolina Cruz estaría planeando casarse con su novio y esta sería la prueba

Carolina Cruz y Linconl Palomeque fueron por muchos años una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pero por varias razones la pareja decidió llevar al final su matrimonio. A pesar del proceso difícil, cada uno ha decidido reconstruir su vida tanto amorosa como de amistades, pero parece que Carolina Cruz no solo quiere un noviazgo más, sino una relación muy seria.

Carolina Cruz ahora mismo tiene una relación con el piloto Jamil Farah, que ha logrado conquistar el corazón de la presentadora. Lo suyo va tan en serio que a pesar de tantos rumores y comentarios decidieron no esconderse ni tener pena a ser fotografiados en público.

Ahora crece el rumor de un posible romance debido a una publicación que dice más que mil palabras, pues se trató de una foto en donde se veían unos tacones verdes con un anillo en medio, con una descripción que decía: “para una novia audaz”, con un emoji de novia en el altar.

Por supuesto, ella aún no ha confirmado anda, pero los usuarios dudan que se trate de algo diferente que un posible matrimonio entre Carolina Cruz y Jamil Farah. Sin embargo, dicha publicación ya no está disponible, de no ser porque varias páginas lograron captar el momento y publicarlo.

Por el momento, ni Carolina ni Jamil Farah se han pronunciado respecto a los rumores que están sonando y probablemente no lo hagan, hasta que sea una realidad.

Por lo que se ha visto en redes sociales, los dos famosos se encuentran en plena luna de miel viajando por varias partes y publicando su amor en redes sociales.