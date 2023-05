A Matías Mier le dijeron que parece el papá de su novia y respondió con un chiste que no cayó bien

A través de las redes sociales, Matías Mier respondió con ironía a comentario sobre su noviazgo con una mujer más joven que él. El uruguayo, recordado de su paso por diferentes equipos del fútbol colombiano, no le huyó y habló de su pareja sin temor a la crítica.

Le puede interesar: “Un año más”: presentador de Win lamentó que no lo hayan incluido en Master Chef

Recientemente, Matías Mier utilizó sus redes sociales para hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Esto permitió que alguien le dijera que parece el papá de su novia, Valentina Rendón, quien es menor que él.

Aunque el comentario pretendía herir al jugador, él lo enfrentó y dio una respuesta inesperada. Con un chiste, Mier quiso restarle importancia al tema, el cual dio mucho de qué hablar cuando terminó su relación con la reconocida periodista Melissa Martínez.

“No, no soy el papá. Soy el papacito”, Matías Mier

La respuesta de Matías Mier no le cayó bien a muchos, sobre todo a los colombianos que lo siguen. Es que, en un caso similar al de Gerard Piqué con Shakira, muchos no tienen en alta estima a Mier por su pasado como pareja de Melissa Martínez, una de las periodistas deportivas más reconocidas y queridas de la prensa colombiana.

¿Quién es Valentina Rendón?

Tras el final de su matrimonio con Melissa Martínez, no pasó mucho antes de que Mátías Mier formalizara su relación con Valentina Rendón, una joven periodista e hincha de Independiente Santa Fe. Aunque viven juntos en Indonesia, país en el que actualmente juega Matías, ellos han mantenido su noviazgo lejos de la opinión pública y por eso no hay muchos detalles al respecto. De hecho, no está clara cuál es la edad de Valentina, lo que sí es cierto es que Mier le saca un par de años porque él tiene 32.

>>Más novedades del fútbol ionternacional en ComuTricolor<<