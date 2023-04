Melissa Martínez le ‘cantó la tabla’ a medio que la relacionó con Matías Mier sin necesidad

Melissa Martínez respondió a medio de comunicación que la relacionó con Matías Mier por los cambios que hizo en su closet. La reconocida periodista señaló que su relación con el jugador uruguayo es cosa del pasado, por lo que es innecesario que sigan relacionándola con él.

A lo largo del segundo fin de semana de Semana Santa, Melissa Martínez utilizó sus redes sociales para mostrar la enorme cantidad de ropa que sacó de su closet porque está a punto de cambiar de vivienda. Ella, tras mostrar que conservó muchas prendas que casi no usó o directamente no estrenó, dejó claro que intentará tener lo necesario y también señaló que donará la gran cantidad de prendas que sacó. Según sus propias palabras, sacó “más de 500 piezas” que consideraba ya no debían estar en su closet.

La respuesta de Melissa Martínez al medio de comunicación.

El 10 de abril de 2023, Melissa Martínez respondió a Pulzo, medio de comunicación que hizo una nota sobre la gran cantidad de prendas que ella sacó de su closet. Ella demostró su molestia porque, sin ninguna necesidad, el medio la volvió a vincular con Matías Mier, su exesposo y de quien se separó en 2022.

“Mi deseo de incentivar a otras personas a donar ropa en buen estado a fundaciones que así lo necesiten en nada se parece a lo que ustedes titulan. ¡Bendito Dios! Muchos meses y ustedes en lo mismo”, Melissa Martínez

