“La estupidez humana no me toca”: Amparo Grisales le ‘cantó la tabla’ a quienes critican su regreso a la TV

Amparo Grisales es una reconocida actriz quien ha participado en icónicas producciones como: ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Las muñecas de la mafía’ y ‘En cuerpo ajeno’. Sin dejar de lado, su rol como jurado durante varias temporadas en ‘Yo me llamo’ y el cual ha logrado ser todo un éxito.

Hace pocos días se hizo el anuncio oficial para quienes desean ser parte del programa de canto puedan inscribirse y pasar por el selecto jurado. Como era de esperarse los comentarios en redes sociales no faltaron y hasta Grisales salió a defenderse ante la ola de críticas.

A través de su cuenta de Twitter Amparo compartió una imagen de ella sentada en un sillón a la espera de la nueva temporada de ‘Yo me llamo’ en medio de esto algunos internautas sacaron a flote su edad, la compararon con otras personalidades y hasta indicaron que el programa resultaba ser como ella, pues no tenía fin.

Ante esta serie de críticas, Grisales, aseguró: “Esa gente me da pena, pobres de mente y de espíritu. Gracias a Dios la estupidez humana no me toca”. Además, compartió varios de los mensajes que sus seguidores dejaron en sus redes, esto con el fin de poder apoyarla de la mejor manera posible.

En medio de estos se lee: “De putería que hombres y mujeres con complejos, se metan con Amparo Grisales para parecer graciosos, pues además de inteligente es hermosa”. Sin dejar de lado, que varios internautas también están emocionados por la nueva temporada de este reality, pues aseguran que es uno de los formatos que más lo entretiene durante las noches.

Además, resaltaron que el papel de Grisales en medio de este resulta ser irremplazable, pues tiene carisma y espontaneidad siendo pilares importantes a la hora de enganchar a la gente e incluso poder conocer las opiniones e historias de vida que se presentan a lo largo de este.

