“No venimos acá a modelar”: Flaca se fue contra Juli tras prueba del ‘Desafío The Box’

La presentadora del ‘Desafío The Box’, Andrea Serna, convocó a tres hombres y tres mujeres de cada uno de los equipos de la Ciudad de Las Cajas a presentarse a lo que sería la última jornada grupal del ciclo, en el box rojo, a la temida prueba de contacto.

Es así como por la casa Alpha fueron Sensei, Bogdan, Rapelo, Daniela, Cifuentes y Aleja, mientras que por la casa Gamma y Beta todos sus participantes, en una prueba que tenía a todos a la expectativa, pue se creía que sería la continuación de la discusión que el día anterior protagonizaron Guajira de Gamma y Juli de Beta, y en cierta parte fue así.

La dinámica constaba de hacer rodar una pesada y gigante esfera de un tramo de la arena a otro y durante el trayecto sucedieron muchas cosas. Rapelo sostuvo con su mano a Mai desde el cuello y esta aseguró que el participante la estaba ahorcando. Pese a que este aseguró que no fue su intención de lastimarla y pedirle disculpas, esto no fue bien visto por la participante de Gamma.

Seguidamente llegó una maniobra de Yan con la que agarró a Bogdan desde los pies para derribarlo y el participante terminó golpeándose la cara con la pelota. Esto causó molestia entre los demás participantes que observaron el hecho, pero en especial de Sensei quien decidió responder en la siguiente ronda, pero el enfrentamiento fue tal que parecía que se estaban golpeando.

Sin embargo, cuando faltaba poco para definir al equipo ganador de la prueba le tocó a Cifuentes, Flaca y Juli enfrentarse. De las tres solo Cifuentes y Flaca corrieron por la pelota, mientras que Juli se quedó parada en el otro extremo como estrategia para poder sumar el punto. Esto generó el reclamo de las otras dos y demás participantes quienes le pedían que jugara.

Al finalizar la prueba, en la que Alpha terminó siendo el ganador luego de una alianza de última hora con Gamma, los equipos se pararon en el pódium y Andrea Serna les cuestionó sobre lo ocurrido a Juli.

“Estaban diciendo que yo estaba ahí esperando a que ellas corrieran la pelota para yo hacer el punto, pero a mi parecer no fue así. Yo estaba concentrada en mu juego, en mi caso no fue así, y con eso me quedo”

— Juli