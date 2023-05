Guajira y Juli se dijeron de todo en el ‘Desafío The Box’ ¿De dónde vienen las diferencias entre ellas?

Guajira y Juli se dijeron de todo el Desafío The Box ¿De dónde vienen las diferencias entre ellas? Foto: Captura de YouTube

La presentadora del ‘Desafío The Box’, Andrea Serna, convocó a dos hombres y dos mujeres al box amarillo, en el que de nuevo una pista con varios obstáculos que requerían de mucha fuerza y resistencia determinaría una nueva sentencia y el bienestar de las casas de la Ciudad de las Cajas.

La prueba transcurría de manera normal, pero al empezar el regreso de los equipos al punto inicial había que pasar por un arrastre bajo en el que Guajira entró por el canal que tenía previsto el equipo Beta.

Primera pelea

Los reclamos empezaron pues Guajira obstaculizaba el avance de Beta, por lo que en momentos fue impulsada por ellos, por lo que Juli decidió hacer lo mismo interponiéndose en el carril de Gamma.

“Si es malintencionado muñeca y tú lo sabes” — Juli

Por si se perdieron una parte del roce entre Juli y Guajira #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/plj3q9CVrc — Perseus (@PerseusRage) May 25, 2023

“No hay nadie más tramposo que tú, eres tramposísima” — Guajira

La réplica de un sismo de ira

Tras el primer roce Alpha, que llevaba ventaja, avanzó de manera directa, mientras Beta y Gamma seguían atrás. Momentos más tarde por pocos segundos Beta casi alcanza a Alpha para quedarse con el bienestar que tanto necesitaban al estar en la denominada playa baja luego de un desencadenado aguacero.

Ya en la línea de inicio las participantes comentaron con cada uno de sus equipos lo sucedido, pues defendían su postura ante las diferencias en busca de la aprobación de sus compañeros.

“La verdad me dio risa. Ni siquiera me ofendió. Ella maneja una doble moral increíble” — Juli

“La patética de Juli y que tramposa. ¿Cuál tramposa si el juez dijo que nos podíamos meter por ahí? Eso no es hace trampa, no hay nadie más tramposa en el Desafío que ella. Estúpida, que agradezca que no estaba en un ring de boxeo porque la dejo sin dientes. Durísimo le voy a dar” — Guajira

La estocada final que promete más en la prueba de contacto

Al llegar al llegar al pódium Andrea Serna les cuestionó amabas sobre lo sucedido en el arrastre bajo a lo que Juli respondió que le pareció poco ético viniendo de una deportista. Precisó que a ella le pareció mal que si su equipo la estaba necesitando ella no estuviera con ellos.

“También me parece como algo doble moral lo que maneja Guajira. Obviamente se lo digo con todo el respecto, con todo el cariño, estoy utilizando las mejores palabras, no estoy ofendiendo. Me pareció un poco infantil la manera de proyectar sus acciones conmigo” — Juli

“Todo lo que hago siempre va a ser en pro de mi equipo. Y escuché atentamente cuando el juez que pueden pasar por donde quieran. Alpha se regresa por el carril que nosotros abrimos y yo entro a ese carril solo porque estaba desocupado. Yo creo que no hay nadie más doble cara y tramposa que Juli. Y es extremadamente evidente que no se le olvide lo que pasó en aire que el juez cuando fue a agarrar las cuerdas la devolvió y han pasado muchísimos otros sucesos en los que ha quedado al descubierto. Yo creo que Colombia sabe quién es ella. Que con su sonrisita esconde muchas cosas. Yo sí le tengo miedo, pero no como atleta, sino como ser humano” — Guajira

¿De dónde vienen las diferencias entre ellas?

Es de recordar que capítulos atrás durante una subasta la participante Cifuentes de Alpha quiso tener un detalle ofertando para enviarle la comida a Mai quien se encontraba en playa baja como castigo tras una falta que cometió Black antes de renunciar.

En ese entonces Juli ofertó el doble para dejar a Mai son comida y poder llevarse a Rapelo a ‘El Cubo’ lo cual fue considerado como un acto egoísta por los demás participantes de las demás casas.