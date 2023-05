¿Elianis Garrido se despedirá de ‘Lo Sé Todo’? Esta es la razón por la que la presentadora no ha vuelto a salir en el programa

En los últimos capítulos del programa de chismes de ‘Lo Sé Todo’ se ha notado la ausencia de una de sus presentadoras, se trata nada más y nada menos que de Elianis Garrido. La carismática presentadora ha despertado la duda de los televidentes del famoso programa de farándula del Canal Uno y es que debido a su ausencia en los últimos episodios comenzaron los rumores sobre su salida del programa.

Otro de los factores que harían que las especulaciones sobre la salida de Garrido tomaran más fuerza es que el lugar de la barranquillera lo está ocupando Oswaldo Martínez, quien también es parte del equipo, pero detrás de la pantalla y ahora está frente a las cámaras.

Adicionalmente, los demás presentadores del programa, Ariel Osorio y Mafe Romero, bromearon sobre la posibilidad de irle buscando reemplazo a Elianis. Gesto que incrementó la duda entre los seguidores de ‘Lo Sé Todo’.

¿Por qué Elianis Garrido no ha vuelto a ‘Lo Sé Todo’?

Frente a los cientos de preguntas y los comentarios en las redes sociales sobre la posible salida de la barranquillera del programa, Elianis aún no se ha pronunciado al respecto ni para confirmar ni para desmentir los rumores. No obstante, sus recientes publicaciones, en las que aparece disfrutando de un viaje por Europa, no ayudaron a calmar la marea, sino que darían muchas más pruebas sobre la despedida de ‘Lo Sé Todo’.