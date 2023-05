“Me da mucha angustia”: Catalina Gómez se sometió a reto y literalmente se quedó sin respiración

Catalina Gómez, una de las presentadoras de ‘Día a Día’, se sometió a un reto para lograr obtener beneficios para diferentes fundaciones en Colombia. Sin embargo, parece que el reto sobrepasó lo que ella esperaba, ya que, a través de sus redes sociales, contó lo traumático que le pareció.

Catalina Gómez se sometió a reto bajo el agua y sufrió mucha angustia

Por lo que parece en televisión, Catalina Gómez podría ser una mujer muy sensible y frágil, sin embargo, varios la llamaron “valiente” al admitir estar en un reto como este al que no se atreverían muchos. Se trata de un minuto bajo el agua en el que participó Juan Diego Vanegas, esposo de Sofía Gómez, apneísta profesional, y que logró cumplir el reto.

Sin embargo, Catalina Gómez no lo hizo y no disfrutó tampoco el proceso, pues confesó que sintió mucha angustia bajo el agua, “les confieso que este reto que me da mucha angustia, pero seguimos adelante por la fundación. Sofía Gómez, gracias por tu paciencia, por tu dedicación y el amor que le pones a este reto”, afirmó Catalina Gómez.

A pesar de que no logró durar todo el tiempo abajo, Catalina Gómez fue aplaudida por sus compañeros porque, a pesar de sentir miedo, se volvió a someter al reto por tratar de obtener algunos beneficios.

Sofía Gómez, quien estuvo a cargo del reto, minutos antes les dio varios consejos para que pudieran resistir más tiempo o por lo menos para controlar los nervios y el miedo que puede dar estar debajo de agua sin respirar.

A pesar de que ninguno de los presentadores ha logrado durar un tiempo significativo, muchos espectadores se sienten orgullosos de que hayan aceptado el reto.