¿No le funcionó?: Melissa Martínez reveló cuál sería el secreto para un matrimonio exitoso

Melissa Martínez ha sido por años una de las mujeres más codiciadas en Colombia, no solo por su belleza, sino por su talento para presentar. Sin embargo, no ha tenido tanto éxito en su vida amorosa, pues hay que recordar que al final se divorció de Matías Mier. Pero ella no pierde la esperanza, por eso compartió lo que para ella es importante en una buena relación.

Melissa Martínez tuvo un 2022 un poco complejo, sobre todo por los cambios a los que se vio sometida, pues llevaba varios años casada al lado del hombre que creía el amor de su vida, pero se topó con la sorpresa de que la vida tenía otros planes para ella.

Ahora, luego de que ya se divorciaron y llevan varios meses así, Melisa Martínez se ha concentrado en recuperarse a sí misma, mientras que Matías ya ha aparecido con otra mujer en su vida.

En medio de sus redes sociales, la periodista decidió compartir algunos consejos que creyó positivos para todos los que estaban pensando en encontrar a alguien para su vida, así que reveló si quizá la diferencia de aumentos importaba:

“Sí, uno puede estar con una persona que no tenga los mismo ingresos que uno, sea porque tenga menos o sea porque tenga más, pero siempre hay que procurar estar con personas que tengan el mismo objetivo, las mismas ganas, los mismos deseos y una mentalidad de progresar. Siempre será bueno una persona que te rete a crecer” afirmó Melissa Martínez.

A pesar del buen consejo, los usuarios no perdieron una para recordarle que habían rumores de que Matías la había dejado porque era muy humillante.