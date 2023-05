“Estoy en un proceso de sanación”: Carolina Cruz reveló detalles de las situaciones que atraviesa desde hace dos años

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo quien se ha dado a conocer en programas como ‘Noticias RCN’, ‘Muy buenos días’, ‘Día a Día’ entre otros. Además, su amplia visibilidad en las redes sociales en donde ya alcanza los más de 7.4 millones de seguidores en su Instagram, donde suele compartir varios detalles de su vida.

Si bien la caleña ha estado un poco ausente en el mundo digital aseguró que esto se debía a otros proyectos de los que hará parte y también para poder compartir tiempo de calidad con sus hijos. En medio de su aparición aprovechó para aclarar varias dudas de sus fans entre las que se destacan, sus cambios de peso y el motivo de algunos de sus viajes siendo retiros espirituales y una manera de encontrarse.

Le puede gustar: Miembros de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ piden ayuda a sus fans en redes sociales

La presentadora indicó que hasta el momento ha logrado bajar 6 kilos. El motivo para realizar esta dieta se dio por querer cambiar su alimentación, pues sentía que esta no era muy buena, según ella, quería comenzar a darles ejemplo a sus hijos empezando una alimentación saludable desde su hogar: “Hago mucho ejercicio, pero no crean no me alimento muy bien como yo creía”.

Asimismo, la caleña confesó que desde principios de este año se encuentra en un proceso de sanación, siendo este el motivo de algunas de las pulseras que suele utilizar a diario: “Desde hace dos años estoy en un muy lindo proceso de sanación”. Cruz aseguró que ha estado acompañada de varios psicólogos, con programación neolingüística, tema de chakras, ángeles y demás.

También puede leer: “Se ve que está obligado”: Laura Tobón compartió el millonario viaje con su pareja y su actitud generó sorpresa

Cada uno de estos accesorios tiene como significado la protección y por ende, estos reciben una limpieza cada cierto tiempo. Además, Cruz dejó claro que es un proceso que sigue dedicadamente e incluso hace pocas horas estaba en su terapia de ángeles y confesó que en el mes de diciembre estará realizando un nuevo retiro espiritual, pero esta vez en Marruecos, destacando lo que este tipo de procesos le han servido para tomar decisiones cruciales en su vida.