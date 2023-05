“Decir que no afecta es mentir”: Alina Lozano reveló la razón por la que no estará en la secuela de Pedro el Escamoso

Alina Lozano es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, teniendo en cuenta no solo su talento, también su participación en diversas producciones tales como: ‘Por amor a Gloria’, ‘Pedro, el escamoso’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘La ley del corazón 2′, entre otras. Pero, por ahora la colombiana estaría enfocada en darse a conocer en las distintas plataformas digitales.

Desde hace varias semanas vienen sonando fuertes rumores sobre la segunda parte de la famosa telenovela ‘Pedro, el escamoso’, la cual contaría con la participación por supuesto, de Miguel Varoni. Sin embargo, Alina o mejor conocida en la producción como Nidia Pacheco al parecer, no haría parte de esta y ella misma fue la encargada de revelar los motivos de esta decisión.

A través de un video en su cuenta oficial de Facebook, la actriz indicó que esta podría ser una noticia que dejaría tristes a varios seguidores no solo de la producción sino que también de su talento ante las cámaras. Seguidamente, Alina reveló: “No voy a estar en la versión que van a hacer 20 años después de Pedro, el escamoso. Decir que no me afecta sería mentir y no salgo en las redes sociales, pues a decir mentiras con razón a trabajo a mi profesión no”.

La actriz agregó que Nidia no será interpretada por ella, comparando este momento como cuando dejan a la novia vestida en el altar, indicando que no le ha pasado, pero esta resulta ser una emoción similar a lo ocurrido. Asimismo, destacó que con las directivas de la novela no hubo un acuerdo de negociación: “Al final esta carrera es un negocio y yo lo entiendo perfectamente”.

Como era de esperarse varios seguidores se percataron de la tristeza de Alina, quien continuó indicando que estaba agradecida y guarda un cariño inmenso por el canal, pues fue el que le permitió desarrollar su carrera durante varios años. La actriz resaltó que salió a hablar del tema porque cada día recibe mensajes sobre esta reconocida producción e incluso le preguntaron cuando iniciaban las grabaciones, pues Miguel Varoni, ya se encontraría en el país.

Lozano finalizó sus declaraciones asegurando que quien llegue a interpretar a Nidia, personaje el cual no le pertenece, lograra llevarlo a cabo de la mejor manera posible: “Hay un momento en que hay que hacerse a un lado y que lastima que se haya llegado a la negociación porque me hubiese encantado estar ahí”. Invitando a sus fans para que sigan viéndola en distintas plataformas donde está disponible esta producción.

