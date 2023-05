Sara mandó a Bogdan a la friendzone en ‘Desafío The Box’ delante de todos

La participante Sara del ‘Desafío The Box’ ya no tiene ningún tipo de interés en ocultar que está más que arrepentida de haber gastado 4 millones de pesos para llevar a Bogdan a ‘El Cubo’ cuando en realidad quería ir con Byron.

Así lo dejó en el más reciente capitulo cuando de nuevo una subasta se hizo presente por parte de Gabriela Tafur, pero al llegar la noche, y en medio de algunas copas los miembros de la casa Beta se juntaron para un juego en el que Sara perdió.

Ante esto la retaron a decirle la verdad a Bogdan sobre sus verdaderos sentimientos y es así como en uno de los recovecos de Beta empezó a gritarle a Bogdan para aclararle la situación.

“Eres una persona muy linda, pero me gustaría seguir como una amiga”

Es de recordar que desde que fueron a ‘El Cubo’ la participante confesó que Bogdan tiene muchas cosas que le resultan atractivas, más no le gusta además que se sintió incomoda con él.

Desde temprano Bogdan estaba pensativo sobre la situación, ya que mientras hablaba con JP —a quien también le interesa Sara sentimentalmente — le confesó la apatía con la que Sara lo trata cuando se ven.

“¿Pa’ que me invita a ‘El Cubo’ si cuando me ve ni me saluda?”

— Bogdan