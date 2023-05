Rapelo y su comentario machista tras la peor vergüenza de Alpha en ‘Desafío The Box’

En el más reciente capítulo del ‘Desafío The Box’ los equipos de cada casa de la Ciudad de Las Cajas se encontraron en el box arcoíris a lo que sería la prueba de sentencia y hambre. Misma que determina el futuro en el siguiente ciclo de los equipos en sí tendrán la despensa completa, si solo tendrán un alimento o sí no comerán nada.

Puede leer: Sara reveló quién le gusta de verdad del ‘Desafío The Box’ y le romperá el corazón a Bogdan y JP

Enfocados en ganar la casa Alpha envió a Sensei, Valeria, Aleja y JP, pero el desempeño de estos dos últimos no fue el mejor, repitiendo la pista varias veces cada uno con unas caídas desde los colgantes que mantuvo en vilo a los demás, pues se trataba del peor desempeño de un equipo en este ciclo del ‘Desafío The Box’.

View this post on Instagram

Los dos concursantes perdieron la técnica, y el cansancio los abrumó dando como resultado una amplia ventaja a Beta y Gamma quienes, pese a que también vivieron errores, lograron salir adelante por lo que lo Gamma se coronó y Beta ocupó el segundo lugar.

Tras su llegada a la casa Alpha no cesaron los reclamos, pues Cifuentes confrontó a los competidores de una manera directa al criticar severamente el desempeño de ellos, pero ha sido Rapelo quien hizo ahínco en JP y cuestionó su fuerza en comparación con las mujeres, bajo un comentario que muchos consideran como machista.

“Yo sí quiero decir algo, pero le voy a decir algo a J. Lo que te voy a decir, no quiere decir que voy a menospreciar a las mujeres, porque las mujeres son berracas y guerreras. Pero por instinto animal el macho siempre es el que lleva la fortaleza ante una dama, ante la hembra, ¿si o qué? No es posible que Sara al tiempo que salió con J, Sara lo haga tan bien y J no sé qué te paso”

— Rapelo