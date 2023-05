Sara reveló quién le gusta de verdad del ‘Desafío The Box’ y le romperá el corazón a Bogdan y JP

Horas más tarde de la eliminación de Gema en el ‘Desafío The Box’, el desanimo en la casa Gamma y los pensamientos sobre el nuevo ciclo, surgió una revelación en la Ciudad de las Cajas, y es que muchos han seguido de cerca la cercanía entre Sara y Bogdan que parece tener una fecha de vencimiento.

En el capítulo anterior Sara del confeso a Juli que no se sintió cómoda con Bogdan en ‘El Cubo’ pues le reveló que le agradan muchas cosas que tiene, pero que él no. al menos así quedó evidenciado mientras las dos hablaban en un tono más que bajo.

“Me arrepentí porque de verdad yo no soy así y me sentí muy incómoda. Digamos que uno tiene un prototipo de hombre y él tiene esas cosas, muchas cosas que me gustan. Como que es creativo, que es chistoso, me reí un montón con él, también me gustó mucho que es directo obviamente que trabaja con redes sociales, hay muchas cosas que me gustan, pero, ¡Pero él no!”

— Sara