“No puedes entrar”: Claudia Bahamón denunció que un intruso casi entra en su casa

Claudia Bahamón mostró en su cuenta de Instagram que estuvo bajo una situación tensa al grabar cómo un intruso estuvo a punto de colarse en su casa, arriesgándose para mostrar lo sucedido y a su vez dejar ver lo que tuvo que hacer para intentar alejarlo de su hogar, de modo que no la perjudicara a ella ni a sus seres queridos.

Durante las últimas semanas, la modelo se ha encargado de compartir con sus seguidores varias escenas de la más reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, dejando ver algunos detalles de la producción, escenas detrás de cámaras junto a algunas ocurrencias con los participantes y el panel de jurados.

Sin embargo, durante los últimos días ha estado un poco más tranquila en casa aprovechando un par de días libres para descansar y relajarse. Pero esto se vio interrumpido por un intruso que se aproximó a su casa: un zorillo.

A través de varias historias, Claudia Bahamón se mostró enternecida por la visita de este pequeño animal, retratando el lado más cómico de la situación, aunque también con cierto miedo y prudencia al grabar, ya que este la podía rociar con su característico fluido fétido.

“Tengo visita bebé que huele muy feo pero es preciosa”, escribió en una historia mientras mostraba al pequeño animal oculto entre algunas plantas.

En un video, la modelo muestra como el zorillo intenta entrar en su casa, escarbando un poco la puerta principal, pero al no tener éxito intenta escabullirse buscando un camino para la otra entrada. “¿Te vas a meter a mi casa? No te vas a meter a mi casa. No puedes entrar”, dijo la colombiana mientras le cortaba el paso.

En otro clip se puede ver que quería negociar la salida del animal al dejarle zanahorias y bocadillo de guayaba, pero sus intentos fueron en vano ya que no se movió del lugar e incluso continuó con su meta de ingresar a su casa.

Finalmente, Claudia Bahamón dejó ver que el zorillo salió de su jardinera y se puso rumbo a la casa de su vecino, acompañándolo en su viaje mientras se colaba por debajo de la puerta. Sin embargo, se asustó por un momento ya que pensó que sería rociada por el animal, quien se mostró en posición de ataque mientras lo grababan.