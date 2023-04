“Se volteó y empezó a gritar”: Claudia Bahamón reveló el angustiante momento que vivió con su abuela

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más famosas de Colombia, sobre todo porque está a cargo de MasterChef, uno de los realities preferidos de los televidentes. Gracias a ello, usuarios que siguen sus pasos y le tiene mucho cariño, se preocuparon por una publicación que hizo en sus redes sociales sobre su abuela.

Claudia Bahamón cuenta con una gran cantidad de seguidores con los que tiene una gran cercanía, pues trata de subir, de vez en cuando, algo sobre su vida privada. En esta oportunidad, Claudia Bahamón compartió una experiencia que vivió con su abuela que por poco le da un infarto, pues la mujer respiraba muy corto y medio ahogada.

Claudia Bahamón reveló el angustiante momento que vivió con su abuela

En medio de un post donde compartió una tierna foto en donde su abuela le está consintiendo la cabeza, Claudia Bahamón confesó:

“Tenía miedo de llegar y sorprenderla mas de la cuenta porque mi mamá me advirtió ‘no vayas a gritar cuando entres nena porque a mi mamá le puede dar algo’. Entré sin hacer ruido. Estaba acostada de lado y me le metí a la cama por la espalda con mucha calma y la abracé. Se voltió y empezó a gritar ‘No no no no noooooo, ¿cómo así?, déjeme mirarla, no no noooo no puedo creerlo’. Me dio angustia porque empezó a hablar corta de respiración. Entonces le dije ´te traigo el oxígeno’ ella, ‘no no nooooo espere (respira profundo) que dicha verte. Espera me controlo’”

A pesar del gran susto, Claudia vivió dichosa el momento que tuvo con su abuela, pues la historia terminó en risa, asegurando que se sentía como una niña pequeña de nuevo, en los brazos de su abuela