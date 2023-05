“Es descrestante”: Juan Diego Alvira reveló lo que más le gusta de las mujeres, es bastante picante

En las últimas horas, Juan Diego Alvira ha venido anunciando lo que será su nuevo proyecto profesional, se trata de un medio de comunicación digital que funcionará de manera independiente bajo sus lineamientos editoriales. Es por ello que el comunicador se ha mantenido muy activo en redes sociales. Lo que sí ha dejado con la boca abierta a sus seguidores, son las revelaciones que hizo sobre su vida amorosa.

Lea también: (Video) Luisa Fernanda W se va de las redes sociales, ¿a qué se dedicará? Seguidores le piden que no vaya a cantar

Alvira fue invitado a un programa radial donde destapó varios secretos de su vida personal y profesional. Aunque la transcurría en normalidad, uno de los conductores de radio le picó la lengua al comunicador y lo puso a contar qué es lo que más le gusta de una dama.

¿Qué le gusta a Juan Diego de una mujer?

Aunque Juan Diego se ve muy serio en su trabajo cotidiano, reveló que en la vida no ha sido ningún ‘morrongo’. Él mismo reconoció que desde su juventud ha sido muy coqueto y disfrutó como nunca de sus épocas de solterón.

“Me acuerdo mucho de Maite. Si hubo una mujer que me partió el corazón en 50.000 pedazos fuiste tú, Maite, entérate. Esa mujer me puso a sufrir como a nadie”, dijo Juan Diego en Tropicana, haciendo referencia al primer amor que tuvo a sus 13 años.

Además, recordó que Maite Buenaventura, una joven era muy hermosa, le partió el corazón. Sin embargo, ahí fue cuando reveló lo que le gusta de una mujer.

“A mí me encanta que las mujeres sean vanidosas, que se cuiden, que se quieran y muestren lo femeninas que son. Esa cosa para mí es descrestante como hombre y eso era un punto clave para yo fijarme en una vieja”, agregó Alvira al mismo medio.

Más noticias: ¿Se le mide a comerse uno? Hay Almuerzos a $2.000 pesos en Bogotá y ya son tendencia

Pero eso no fue todo. En el ‘destape’ Juan Alvira también indicó que en su juventud le encantaba la rumba y que no se negaba a compartir unos tragos con sus amigos más cercanos.

Al parecer, queda claro que al hombre le gustan las mujeres femeninas, que se cuidan. Sin embargo, finalizó con un contundente consejo.

“Trataba de ser buen bailador porque si usted no baila no levanta, pero no era el mejor”, concluyó.