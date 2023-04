Marcela Reyes reveló por qué le hacían bullying en el colegio

Marcela Reyes le contó a sus seguidores a través de una dinámica en Instagram que fue víctima de bullying cuando era pequeña, específicamente durante su etapa escolar, señalando que el motivo de esto no estaba en su apariencia o su personalidad sino en un detalle relacionado con su papá.

La creadora de contenido suele estar muy activa en sus redes sociales, publicando varios detalles de su día a día, además de su faceta profesional como DJ y como influencer. También suele aprovechar su tiempo para interactuar con sus seguidores, en especial en Instagram en donde protagoniza dinámicas de preguntas y respuestas para que sus fanáticos conozcan más sobre ella.

Y a propósito de esto, Marcela Reyes aprovechó la interrogante de un seguidor para hablar un poco de su infancia y revelar que durante su etapa escolar llegó a sufrir bullying de parte de sus compañeros.

En la historia, la colombiana explicó que todo se debió a que su papá usaba un carro poco estético para llevarla al colegio, razón por la que los niños se burlaban de ella con mucha frecuencia, indicando que llegó a “sufrir” por esto en más de una oportunidad.

“El carro tenía las puertas podridas, entonces él [su papá] amarraba las puertas con una cabuya y así me llevaba al colegio. Entonces los niños del colegio me hacían mucho bullying”, confesó.

Seguidamente explicó que esta experiencia le desarrolló una curiosa secuela cuando iba camino a la escuela: “Yo a lo último, cada que mi papá me llevaba, yo siempre que me subía a ese carro me daba sueño porque yo decía: ‘no, ya me van a hacer bullying en el colegio’”.

Finalmente Marcela Reyes indicó que a pesar de que no la pasó muy bien en relación a este detalle, le fue de utilidad para formar la base con la que hoy suele enfrentar al mundo, haciendo referencia a su actitud ambiciosa y con ganas de superarse.

“De ahí es que viene lo que soy hoy en día. Creo que si no hubiese nacido en un hogar de pocos recursos económicos, pues tal vez no hubiese tenido esa necesidad, esas ganas de salir adelante que tengo hoy”, concluyó.