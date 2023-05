“¿Qué animal habrá sido?”: Tatán Mejía mostró la tragedia que ocurrió en su patio

Tatán Mejía se mostró muy preocupado tras encontrar en su patio una fuerte escena trágica en donde dejó ver que ocurrió una “masacre” con sus gallinas, comentando lo consternado que estaba por lo ocurrido e incluso llegó a culparse un poco por la situación.

El motociclista ha desarrollado como uno de sus hobbies el oficio de granjero, recibiendo en el patio de su casa a una gran cantidad de gallinas ponedoras, presumiendo de los huevos frescos que producen en diferentes oportunidades, en especial durante sus desayunos. El colombiano también cuenta con un caballo y un par de perros de gran tamaño.

Tanto él como su familia han demostrado ser amantes de los animales, razón por la que se mostró muy consternado al encontrarse con una incómoda escena en su patio, contando que cuando despertó se dio cuenta que al menos seis gallinas habían desaparecido.

El creador de contenido mostró que a lo largo de la propiedad se podían ver varias plumas regadas en el pasto, como si del ataque de un animal o una persona se tratara. “Anoche hubo un ‘gallinicidio’. Seis gallinas me mataron anoche, solo se salvó una”, dijo Tatán Mejía en una de sus historias mientras mostraba su cara de preocupación por lo sucedido.

En la misma publicación, Tatán Mejía dejó ver que tiene parte de la culpa de la tragedia ya que era su responsabilidad regresarlas al gallinero para que estuvieran seguras: “se me olvidó entrarlas por la noche. Me mataron seis gallinas, no puede ser, plumas por todos lados”.

Pese a su pérdida, indicó que de las gallinas ponedoras hubo una sobreviviente, mientras que de las “despelucadas” lograron salir todas ilesas porque estaban resguardadas: “todavía me quedan allá las despelucadas, pero de las ponedoras solo me quedó una”.

Al final, el joven quedó intrigado por lo que había sucedido, preguntándose qué tipo de animal fue el encargado de llevar a cabo este acto. “Quién sabe cómo se... Qué animal habrá sido”, dijo el deportista.