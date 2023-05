“Un regalo mal envuelto”: atacan a Luisa Fernanda W por el vestido que usó para una premiación

Luisa Fernanda W se posiciona como una de las creadoras de contenido más destacadas de Colombia, reuniendo a una gran cantidad de seguidores que apoyan cada una de las publicaciones que sube en sus redes sociales. Sin embargo, en un reciente post las cosas cambiaron ya que muchos de sus fans la criticaron por un usar vestido que, parecer no le hacía justicia.

La influencer ha sido reconocida por muchos de sus seguidores como un ejemplo de la moda y el estilo en más de una ocasión, algo que se ve reflejado en la gran cantidad de reproducciones que tienen los videos en los que sale modelando atuendos propuestos por los usuarios de Instagram, además de la dinámica ‘get ready with me’ en donde muestra paso a paso cómo arma sus outfits.

Pero a diferencia de las oportunidades anteriores, la joven no se llevó muchos elogios al publicar un video luciendo un llamativo vestido que llevaría para los ”Premios Nuestra Tierra”, convirtiéndose en el blanco de las criticas entre los usuarios de Instagram.

Su atuendo consistió en un gran vestido negro strapless con textura arruchada en la parte superior, mientras que en la inferior se notaba que la falda estaba compuesta por una tela delgada parecida al tul, también de color negra. En la parte de la cintura destacaba un lazo blanco de gran tamaño a modo de cinturón, algo que fue sumamente criticado por los internautas.

Luisa Fernanda W complementó su atuendo con un acabado de maquillaje de noche pero sin ser sobrecargado, una pulsera metálica, un par de aretes discretos y un pequeño bolso negro con forma redondeada.

Luisa Fernanda W no conquistó a sus seguidores

El outfit de la youtuber no fue uno de los favoritos de los internautas, algo que le dejaron saber en la sección de comentarios del par de publicaciones que hizo la joven en donde se podía ver con su vestido, indicando que no le hacía justicia a su figura y que habían mejores opciones.

“Lu es muy linda pero no sé, ese vestido no me gusta tanto”, “Un modelito que deja mucho que desear”, “Parece un regalo mal envuelto” y “El vestido esta feo, usted es preciosa. Hay que decir la verdad” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la sección de comentarios.

Pero todo indica que Luisa Fernanda W se sintió muy bien con su elección de atuendo, ya que no solo publicó el video de ‘get ready with me’, sino que también le pidió a su pareja, Pipe Bueno, que le tomara varias fotos, posando de diferentes maneras y publicando las imágenes en un post de Instagram.