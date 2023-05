“Vete”: Luisa Fernanda W reveló cómo fue la última conversación que tuvo con Legarda

Luisa Fernanda W rompió el silencio y finalmente contó cómo fue la última conversación que tuvo con su expareja, el cantante y creador de contenido Fabio Legarda, comentando en una entrevista cuáles fueron las últimas palabras que le dijo y cuál fue el motivo de su diálogo final.

El joven inició un romance con la influencer después de coincidir durante la competencia de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, compartiendo varios momentos. Pero el 7 de febrero de 2019 se convertiría en la víctima de un impacto de bala por causa de una situación de fuego cruzado. Y a pesar de que logró llegar al hospital, no pudo recuperarse.

Esto significó un fuerte episodio para Luisa Fernanda W, y a pesar de que ahora ya tiene una nueva pareja con la que ha formado su propia familia, en una reciente entrevista dejó claro que aún piensa en su ex, recordando algunos detalles de su relación y sus últimos momentos junto a él.

En un extracto de una entrevista, la empresaria comentó que su última conversación con Legarda fue durante su entierro, indicando que si bien sabía que el cuerpo estaba sin vida, igual podía sentir que él estaba allí.

“En el momento cuando a Fabio lo estaban enterrando, yo tuve una conversación con él. Como si lo tuviera enfrente y le daba las gracias por todo lo que vivimos”, inició la colombiana.

La creadora de contenido aprovechó este íntimo momento para agradecerle por todo el amor y el tiempo que le brindó. También mostró pesar por su pronta partida, pero aprovechó para prometerle que ella estaría bien a pesar de su ausencia.

“Le di gracias por su tiempo, le di las gracias por su amor, le di las gracias por todo lo que aprendí de él y le dije: ‘yo voy a estar bien y voy a ser feliz, vete tranquilo. Me cuesta mucho despedirte, me duele en el alma porque muchas cosas quería vivir a tu lado, pero esto no lo puedo cambiar. Pero lo que sí quiero que sepas es que voy a hacer todo por ser la mujer más feliz del mundo’”, dijo Luisa Fernanda W mientras se notaba afligida.