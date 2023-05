“El que lo entendió, lo entendió”: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron el éxito de su relación

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tuvieron que iniciar su relación de manera abrupta y llena de críticas, sobre todo porque muchos usuarios consideraban que probablemente estaban juntos incluso cuando Fabio Legarda estaba vivo. Sin embargo, luego de varios años, le han callado la boca a más de uno demostrando su fortaleza y amor.

A pesar de que la noticia de que Luisa Fernanda W estaba esperando a Máximo no le cayó bien a varios seguidores e internautas de internet, sirvió como base estable de la relación, pues desde que nació el niño, fortaleció los cimientos de la familia.

Sin importar las críticas que la pareja ha recibido, muestran constantemente su relación en redes sociales, entre esas cosas, aspectos que a ellos le han funcionado para tener una relación exitosa:

“Yo diría que funcionamos porque somos muy relajados en muchos aspectos, somos distintos y esto puede traer problemas, pero la verdad cuando uno se entiende y comprende que su pareja es un complemento, uno aprender a apoyarse y obvio tener química, el que lo entendió, lo entendió”, afirmaron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W no se han casado?

Su relación está más estable que nunca, pues tiene dos hijos, de los cuales afirman estar muy enamorados, y un exitoso restaurante de por medio; Rancho MX. Sin embargo, el tema del matrimonio no es algo que les quite el sueño y, de hecho, no suelen hablar mucho del tema en público, ya que, independientemente de que lleguen al altar o no, ya se sienten comprometidos para toda la vida.