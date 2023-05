“Me despierta mucha intriga”: Lina Tejeiro habló sobre tener hijos y las críticas que recibe por su decisión

Lina Tejeiro se abrió por completo con sus seguidores y a través de una sesión en vivo habló respecto a si desea convertirse en mamá, explicando las razones detrás de su elección y cómo algunos usuarios de las redes sociales la han criticado por esto.

Actualmente, la actriz no solo se encuentra ocupada con su carrera en el mundo del espectáculo, sino que también ha estado balanceando su ocupada agenda para atender su salud, a propósito de su más reciente operación para extraer los residuos de biopolímeros en sus glúteos, mostrando varias historias en las que habla sobre el proceso de recuperación, además de asistir a varias consultas.

A pesar de esto, la joven encuentra tiempo para interactuar con sus fanáticos y tocar otros temas diferentes, como en esta oportunidad que aprovechó una sesión en vivo para discutir diferentes tópicos, entre ellos la maternidad.

Durante esta dinámica, Lina Tejeiro le comentó sus seguidores qué pensaba sobre tener hijos, dejando muy claro que de momento no estaba interesada en convertirse en mamá, agregando que ha recibido varias críticas por esta decisión.

“Siempre he dicho que no, y la gente me malinterpreta y cree que por decir que no, digo que no me gustan los niños. Pero no, a mí sí me gustan los niños, de hecho soy dulce para los niños, los niños me ven y me sonríen y me piden que los cargue y me encantan los niños”, aclaró la colombiana.

En la misma sesión, explicó el motivo por el cual no se siente a gusto teniendo hijos en este momento, dejando ver que una de las razones es porque siente que es una gran responsabilidad para ella, a pesar que también representaría un dicha enorme.

“Siento que es una responsabilidad demasiado grande. Y ahorita viendo la maternidad de mi mejor amiga, pues me he enamorado desde este lado. Obviamentelo más lindo de la ‘raji’ es que ella no romantiza nada, entonces es como súper honesta y dice: ‘esto es lo más maravilloso que me ha podido pasar en la vida, pero es una responsabilidad muy grande’”, comentó Lina Tejeiro sobre la faceta de mamá de Greeicy.

Finalmente dejó ver que a pesar de la responsabilidad que representa para ella, se siente intrigada por experimentar esta etapa en el futuro: “me despierta mucha intriga y me gustaría sentirlo, claro que sí. Pero, ¿tener un hijo ya? No sé, yo todavía me siento muy inmadura”.