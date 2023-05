¿No se aguantó el antojo? Lina Tejeiro pidió ‘fiado’, todo por un capricho bien colombiano

Lina Tejeiro es una de las actrices y creadoras de contenido más famosas en el país. Teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la televisión colombiana, participando en exitosas producciones como: ‘Padres e hijos’, ‘La ley de corazón’, ‘La hipocondriaca’, entre otras.

Si bien, durante algún tiempo Tejeiro estuvo ausente de sus redes sociales, semanas más tarde reapareció para revelar que todavía sigue en un proceso de recuperación y ha estado disfrutando junto a Greeicy Rendón y otros grandes amigos. Durante el programa de este lunes 15 de mayo, de ‘Lo sé todo’ la actriz fue una de las mencionadas incluyendo hasta una foto, la cual generó una serie de comentarios.

De acuerdo con la información compartida por el programa de entretenimiento, Lina hace algunos días iba en su camioneta cuando decidió bajarse de su camioneta y entrar a una tienda de barrio, en la que se le vio comiendo una empanada. Sin embargo, al parecer, ese no resultó ser el centro de la noticia, pues según el medio, Tejeiro habría quedado debiendo el dinero de la misma o mejor conocido habría pedido ‘fiado’.

Como era de esperarse los comentarios en su mayoría positivos para la actriz no hicieron falta en medio de la publicación realizada por ‘Lo sé todo’, en la cual aseguran que a pesar de la fama adquirida, lo importante resulta ser su sencillez. Asimismo, destacaron el acto de Lina por visitar una tienda de barrio, pues no muchas personalidades del entretenimiento harían esto.

Ante la viralización de la imagen Lina no se quedó callada y utilizó su cuenta de Twitter, para referirse al tema, teniendo en cuenta que el medio compartió una fotografía de ella a punto de comerse una empanada: “Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta de que no llevaba mi billetera”. Seguidamente, la actriz confirmó que el ‘vecino’ de la tienda de este barrio, el cual se desconoce su nombre le terminó ‘fiando’ su antojo que resultó ser una empanada.

Finalmente, Lina reiteró que el dueño de este local sabe muy bien que ella le paga, si no que este momento se trató de un inesperado momento en que le hizo falta su cartera: “A mí no me da pena decir que #SoyDeTienda”. Además, varios fans destacaron el momento de la actriz asegurando que destacan su personalidad y se fueron en contra del medio por divulgar algo tan sencillo como comer una empanada.