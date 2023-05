Critican la participación de Carolina Cruz y otras famosas en el Foro de ‘Mujeres Liderando el Cambio’

Alrededor de la edición de 2023 del foro WW4W ‘Women Working for the World’ que se realizará entre el 30 y 31 de mayo en Bogotá, el cual cuenta con la colaboración de la Secretaría de la Mujer, se ha desatado todo tipo de reacciones con respecto a la participación de varias famosas entre ellas Carolina Cruz que serían parte de las ponentes.

Le puede interesar: Anuel culpa a Feid de campaña de acoso en su contra

Cabe mencionar que según la Secretaría de la Mujer, este foro es “uno de los más importantes espacios de reflexión sobre género y desarrollo social sostenible en Latinoamérica”. Por lo que estaría diseñado a resaltar la labor de las mujeres en los diversos desarrollos sociales, así como un lugar para inspirar a otras mujeres, exponiendo el ejemplo de figuras femeninas que han logrado salir adelante.

La campaña se movió en redes sociales con el #MujeresLiderandoElCambio el cual acompañaba a un cartel publicitario donde aparecían varias famosas como las presentadoras Carolina Cruz y Mónica Fonseca, y la actriz Johana Bahamón. Esto dio a entender que el foro contaría con la participación de estas figuras públicas.

Le puede interesar: “Es muy contradictoria”: Cintia Cossio criticó duramente a Shakira por esta razón

Sin embargo, esto desató una oleada de críticas en redes sociales las cuales apuntaban a que el tema del foro ‘Mujeres Liderando el cambio’ no se relacionaba en absoluto con ninguna de las famosas que se presentaban.

Uno de los comentarios más destacados atacó directamente y calificó como una “desfachatez” el hecho de que un espacio propuesto para mujeres lideresas tuviera como anfitrionas a las actrices y presentadoras: “Me parece una falta de respeto con las mujeres que trabajan con la secretaria que esto sea lo que muestren. No les pide uno que piensen en el RESTO de mujeres pero al menos las que se parten el culo por sacar adelante sus programas. Que desfachatez”, escribió una usuaria en Twitter.

Le puede interesar: “Me despierta mucha intriga”: Lina Tejeiro habló sobre tener hijos y las críticas que recibe por su decisión

Ante las decenas de reacciones que desató este comentario, la Secretaría de la Mujer se defendió diciendo que en realidad ellos no eran los organizadores, pues es una iniciativa de la Fundación Juanfe y que ellos solos participarían con el Sistema de Cuidado: “El #ForoWW4W2023 es iniciativa de @FundacionJuanfe! @secredistmujer participará con #SistemaDeCuidado, innovación social más grande de @Bogota. Fomentamos el intercambio de aprendizajes sobre Cuidado y autonomía económica. ¡Valioso reconocimiento de experiencias para todas!”, escribió en un tuit la institución distrital.

No obstante, los comentarios criticando la participación de las famosas en el foro no cesó e incluso otros usuarios comentaron que: “¿Liderando el cambio? Tal vez liderando el cambio de look y de outfit porque no se ven incluyendo a otras Mujeres desde el pluralismo y la diversidad”, “Que se supone que lidera Carolina Cruz después de decir que las mujeres que se quitan los senos quedan como hombres? Esta es la secretaria de la mujer que se suponen protege a las mujeres? Vergonzoso”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.