“No he dormido un carajo”: Josse Narváez preocupó a sus fans debido al problema de salud que enfrenta

Josse Narváez es un reconocido presentador y cantante quien llegó a ser parte de la esfera del entretenimiento gracias a su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, mismo programa donde se conoció con su actual pareja Cristina Hurtado.

Hace algunas semanas Josse anunció que haría parte del grupo de ‘Hombres a la plancha’. En medio de varios entrevistas el presentador aseguró que no pensó mucho esta propuesta, pues su sueño más grande siempre ha sido llevar a cabo su rol como cantante, en donde se le ha visto emocionado con la noticia y practicando de manera constante.

Sin embargo, todo no ha sido color de rosa para Narváez, pues hace pocos días a través de su cuenta de Instagram, se dejó ver en el hospital al parecer, mostrando que no todo andaba bien con su salud. Si bien, en un primer momento decidió no revelar mayores detalles, horas más tarde relató lo ocurrido y aprovechando para agradecer por cada uno de los mensajes de apoyo: “No respondí porque toda la noche estuve en el proceso, exámenes, no he dormido un carajo”.

Seguidamente, Josse agregó que empezó su rehabilitación, mostrando que tuvo un desgarro una de sus rodillas con una ruptura parcial de ligamento colateral, según él, a pesar de la situación la buena noticia es que no tendrá que ser operado, pero deberá atravesar una serie de terapias y controles para recuperarse de la mejor manera posible. Asimismo, les dejó claro a sus fans: “Esta misma semana estaré parado cantándoles”.

En medio del tratamiento que estaba recibiendo, el cantante indicó que conoció a un “angelito”, ya que ha sido quien lo ha apoyado desde que ingresó a la clínica “Una doctora muy especial que tiene una mano de ángel y me va a poner a estar de la mejor manera”. Josse aseguró que espera poder estar perfecto para las próximas funciones de ‘Hombres a la plancha’ las cuales tendrán lugar este martes 16 y miércoles 17.

El presentador reiteró un agradecimiento para sus fans quienes desde el primer momento le enviaron mensajes de apoyo y una buena recuperación, pues la noticia logró tomarlos por sorpresa. Momentos más tarde, compartió la serie de inyecciones en su rodilla y posteriormente, las que serían unas ondas magnéticas que tendrían un nivel, siendo el máximo el mejor para la recuperación de su rodilla.