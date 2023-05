¿Cambios inesperados? ‘Día a Día’ sorprendió a los televidentes y más de uno resultó perdido durante su emisión

‘Día a Día’ es uno de los programas de Caracol televisión el cual se encarga de acompañar a los televidentes durante las mañanas. El equipo de presentadores junto a importantes invitados buscan entretenerlos a partir de diversas experiencias y juegos a largo del matutino.

Como es costumbre el matutino suele emitirse desde la 9 am hasta las 11 am, tiempo en el que presentan algunos invitados, preparan recetas y hasta promocionan algunas marcas. Sin embargo, este lunes 8 de mayo los televidentes se llevaron una sorpresa al ver que Caracol decidió trasmitir ‘El Giro de Italia’ durante este tiempo.

Aunque varios televidentes pensaron que el programa no salió al aire, resultó ser todo lo contrario, pues si fue emitido desde los 8 am hasta casi las 9 am. Y es que al parecer, la confusión no fue únicamente para quienes deseaban sintonizar el matutino sino que también, por la propia presentadora de Noticias Caracol, quien les recomendó a los televidentes quedarse al pendiente del canal, pues podrían disfrutar del ‘Giro de Italia’.

Lo cierto es que uno de los presentadores, Iván Lalinde informó a los televidentes sobre el cambio que atraviesa el matutino. Sin embargo, a lo largo de este pequeño espacio contaron con la presencia de ‘Pasabordo’, Lucas Arnau y una de las eliminadas del ‘Desafío The Box 2023′, Maryam Gómez. Asimismo, este contó con todo su equipo sin importar lo corto que sería e incluso la acostumbrada alocución del humorista Jhovanoty.

Si bien, Caracol no ha confirmado ningún cambio, varios televidentes desde ya se preparan para ver el corto programa una hora antes mientras que se lleva a cabo la trasmisión del ‘Giro de Italia’, el cual tendrá lugar durante algunas semanas, con el fin de que los fanáticos del ciclismo puedan apreciar de primer momento esta competencia.