John Alex Castaño tuvo un grave accidente en una avioneta y ahora está vivo de milagro

Jhon Alex Castaño es uno de los cantantes más queridos y conocidos de Colombia, por ende, su música y su trabajo lo lleva constantemente a tener que viajar por diferentes partes, sobre todo del mismo país. Dichos viajes, como en todo, traen algunos riesgos para él y su equipo, pues nadie sabe que pueda pasar. Fue lo que le pasó a Jhon Alex, quien estaba preparándose para seguir trabajando, cuando casi pierde la vida en un accidente aéreo.

Sin duda, ser artista tiene muchos beneficios, la fama, la plata, y muchas otras cosas más, pero el tener que estar viajando constantemente no solamente pone en riesgo la vida, sino que también tiene que alejarse de su familia para poder cumplir con los compromisos.

¿Qué le pasó a Jhon Alex Castaño en su avioneta?

Ahora, el cantante apareció en un video , en su avioneta, mostrando cómo casi pierde la vida:

“Familia que susto tan ‘hijuemadre’, definitivamente hay que disfrutar cada día de los hijos y de la mamá. Hace una hora estábamos saliendo de Pereira en esta avioneta y ahora tuvimos un accidente en el aeropuerto de Paipa. Vamos a bajarnos y a buscar ayuda. Al momento de aterrizar se le estalló el tren de aterrizaje del lado derecho, se salió de la pista, pero todos estamos bien. Esto cada día lo aterriza mas en la vida, sea lo que sea, Dios primero, la familia primero. Hoy sentí que si me hubiera muerto, me hubiera ido derecho a donde Dios”, afortunadamente, no pasó más allá de un susto.

Usuarios aseguraron que de segur tenía un gran propósito en la vida para que no le hubiera pasado nada.