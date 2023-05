Famosa actriz colombiana dejó a su hija para irse a limpiar casas en Estados Unidos y lo volvería a hacer

Se sabe que el amor de mamá lo puede todo, sobre todo cuando hace falta plata y alimento en el hogar, así que ha habido muchas historias de madres colombianas que se han ido de Colombia buscando un nuevo camino, incluso famosos. Fue el caso de Estefanía Borge, una reconocida actriz que reveló en una entrevista la dura situación que le tocó vivir en Estados Unidos.

No es un secreto para nadie que la carrera de actor en Colombia no es constante, pues naturalmente los contratan por proyecto, novela o serie y cuando terminan grabaciones, se acaba el trabajo por un tiempo. Algunos tienen suerte de conseguir nuevos proyectos muy rápido, pero otros pueden durar hasta años tratando de conseguir algo.

Estefanía Borge se fue a limpiar casas en Estados Unidos por falta de trabajo en Colombia

Fue el caso de Estefanía Borge, quien terminó una larga producción exitosa, pero le dijeron que hasta dentro de seis meses volverían a tener nuevos castings. En medio de su desesperación, decidió viajar a Estados Unidos, pues dejar sin comer a sus hijos no era una opción:

“Mi mamá siempre ha vivido en Estados Unidos, la llamé y le dije que me iba para allá a trabajar. Llegué y me dijo, ‘te tengo el trabajo, vas a limpiar apartamentos antes de entregarlos construidos’ y yo le dije ‘dale’. Todos los días eran más o menos cuatro apartamentos diarios y dependí de mí cuanto tiempo. Me demoraba en limpiarlos. Yo pensaba’ ‘yo tengo que mandar a Colombia tanto dinero para que Sofía pueda estar en el jardín, para pagar arriendo y para que le hagan el mercado’. Estuve durante cuatro meses limpiando apartamentos en Estados Unidos”, afirmó la actriz.

No aguantó las lágrimas, sobre todo porque fueron muchos meses sin ver a su hija, pero reveló que lo volvería a hacer, pues las personas debían ser ‘echadas pa’ lante’ y trabajar en lo que salga.