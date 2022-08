“No me importó no tener tet*s”: Borge habla de la enfermedad que casi le cuesta la vida

Estefanía Borge, actriz y presentadora colombiana, quien llegó a la fama gracias a su participación en telenovelas como El Joe ‘La Leyenda’ y en la ‘Hija del Mariachi’. Además, es una de las mayores influenciadoras en la práctica de fitness, en donde no solo imparte rutinas de ejercicio, sino también, como llevar una alimentación equilibrada.

La actriz, en medio de una entrevista, contó el difícil proceso que tuvo que vivir a causa de la enfermedad llamada “Esclerodermia amorfa”, según Borge su cuerpo en vez de producir colágeno lo consume. Además, esta condición empieza de dañar las células que recubren las paredes de arterias pequeñas. Durante los primeros tres años la mujer afirmó que acudió a la medicina tradicional tomando varios medicamentos al día, padeciendo dolores insoportables que con el tiempo se volvieron intratables, teniendo malestares con su hígado demasiado fuerte. Su médico de cabecera, en aquel momento, le aseguró que dicha enfermedad no tenía cura y su tiempo de vida era de un año.

Pero, tres años después y gracias al apoyo de su familia, acudió a un médico holístico, energético y ancestral. La cartagenera estaba cansada de consumir tantos medicamentos que no curaban en nada su dolor. Luego, de algunos meses de terapias, de reconocer su cuerpo y lo más importante, de aceptar que su enfermedad estaba allí, afirma que le dio la orden a su cuerpo de seguir trabajando como debería y autorrecuperarse.

Sin embargo, a los dos años de su tratamiento, el médico le recomendó quitarse las prótesis porque estas generaban un bloqueo energético: “No me importó no tener tetas” tuve el mejor médico cirujano reconstructivo, tengo mis propios senos, no le tengan miedo a quedar plana, a quedar como un niño”, aseguró Estefanía.

La primera presentación de sus dolores se dio en el glúteo derecho, manifestándose con una gran estría negra de forma circular en donde la piel comenzó a morirse y a salir pequeños tumores. Sus amigos más cercanos se preocuparon más por su carrera en el modelaje que por su propia salud. Sin embargo, Borge solo tenía en la cabeza seguir viviendo y estar en compañía de su hija Sofía del Mar, ya que, es madre soltera de su primogénita.

Después de ocho años de tratamiento, la enfermedad ya no estaba en su cuerpo, la actriz catalogó el hecho como un “milagro”. Esta se dio por la regeneración de la piel de sus glúteos y la eliminación de la estría o “huecos”negros que aparecían en su cuerpo.

A sus 43 años, sigue trabajando en ella y actualmente, es asesora de salud holística y ya cuenta con dos libros sobre cómo comer sano. Además, asegura querer volver a la televisión colombiana y hacer telenovelas, sería una enseñanza más.