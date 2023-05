Pasó lo impensable: Yailin, la más viral, le envió mensaje a Karol G y dejó con la boca abierta de usuarios

Karol G y Anuel AA han estado en tendencial los últimos días en redes sociales debido a la nueva canción del puertorriqueño en donde, básicamente, le dice a Karol G que no habrá nadie que le haga el amor como él. Ahora a esta polémica se sumó Yailin, la más viral, sin miedo alguno.

No se sabe cómo está la relación entre Anuel y Yailin, pero por lo que se supo, no terminó nada bien y parece que la dominicana no le cayó nada bien de lo que está pasando entre Anuel y karol g, sobre todo luego de que el cantante le diera un beso a una almohada que llevaba su cara en pleno concierto.

Usuarios aseguran que no le importa ni un poco que su hija con Yailin haya nacido hace poco, mucho menos la hija que tuvo con la colombiana, no porque les deba lago a sus hijos, sino porque consideran que ni siquiera sus hijos lograron madurar su personalidad para que deje de hacer “bobadas” como estas.

Luego de todas las noticias que se han leído sobre el tema, Yailin decidió subir una frase muy diciente y directa tanto para Karol G y Anuel AA, pues comentó “mañana será bonito”, el título del álbum y de la canción de Karol G.

Usuarios, en vez de apoyarla, empezaron a criticarla por la actitud tan infantil que está tomando, sobro todo luego de la guerra que le dio a Karol G cuando era novia de Anuel, haciendo mala cara cuando la nombraban o hasta yéndose del bar porque sonó la canción de la colombiana.

Algunos llegaron a decir que, definitivamente, esto parecía una novela.