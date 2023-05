¿Qué pasó? Marcela Reyes confesó que ‘La Liendra’ y Dani Duke tuvieron una fuerte pelea por su culpa

Marcela Reyes reveló varios detalles de su polémica fiesta de cumpleaños, incluido un suceso bastante comprometedor que involucró a ‘La Liendra’ y a Dani Duke en un conflicto, al punto de que ambos tuvieron una fuerte pelea por un comentario que hizo la DJ.

La celebración de la influencer estuvo llena de todo tipo de invitados de la farándula nacional y muchas figuras de las redes sociales como ‘La Segura’, Yina Calderón y ‘La Jesuu’. Además, también contó con presentaciones de artistas de gran trayectoria como Yeison Jiménez y Jowel y Randy.

Y si bien la mayoría de los invitados la pasaron muy bien, tal parece que Dani Duke y La Liendra fueron la excepción, ya que según cuenta la DJ, ambos estuvieron muy incómodos durante la velada, y todo por un comentario que hizo frente a ellos.

“Estaba súper borracha, yo no me acuerdo de casi nada. Pude ver el video que se publicó donde, pues, La Liendra se ve diciéndole algo a Dani y sí se ve muy incómodo. No sé si fue por la bobadita que yo dije porque es una bobada, un chiste de los que se encuentra uno en internet, lo dije”, confesó Marcela Reyes en una de sus historias luego de que un usuario de Instagram le preguntara sobre este incidente.

Además, la colombiana reveló que le extendió una disculpa a La Liendra por el malentendido, recalcando que el comentario que hizo no fue tan importante como para trascender.

“Le escribí, le pedí disculpas al otro día que me levanté [le dije]: ‘discúlpame si te dije algo que de pronto te molestó'. Y pues bueno, creo que no tiene que trascender y no lo veo tan grave tampoco”, concluyó Marcela Reyes.

Durante algunas tomas de varios invitados que estuvieron en la fiesta se puede notar que efectivamente Dani Duke y La Liendra se mostraron muy distantes durante la celebración. Cabe destacar que muchos internautas presumen que la relación entre ambos ha estado un poco delicada durante las últimas semanas, ya que han notado que el par comparte menos tiempo juntos.