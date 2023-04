Marcela Reyes reveló que está padeciendo un nuevo síntoma por culpa de los biopolímeros

Marcela Reyes le informó a sus seguidores que sigue presentando algunos efectos secundarios de su procedimiento con los biopolímeros, confesando a través de una dinámica en Instagram que está sintiendo cierta incomodidad en la zona de sus glúteos. También dejó ver que le están haciendo exámenes para solucionar este asunto.

A través de varias entrevistas, la creadora de contenido ha hablado sobre las penurias que pasó tras inyectarse biopolímeros, confesando que sus glúteos se deterioraron por completo y presentó fuertes síntomas de fiebre, al punto en el que pensó que iba a morir.

Luego de la terrible experiencia, Marcela Reyes optó por eliminar esa sustancia de su cuerpo con una cirugía de extracción, razón por la que sus síntomas empezaron a desaparecer. A raíz de esto, la colombiana es una de las voceras que se encargan de concientizar a las mujeres sobre los riesgos de los biopolímeros, tal y como Elizabeth Loaiza lo ha estado haciendo en los últimos años.

Pero tal parece que su operación no fue completamente efectiva, ya que a propósito de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram comentó que está presentando ciertas complicaciones en sus glúteos debido a los biopolímeros, pero que ya está encargándose de la situación de la mano de los expertos.

“Es una nalguita que tengo reaccionando, por eso estoy en exámenes. Está como muy inflamada, está muy encapsulada, me da mucho dolor. O sea, de verdad que hasta para dormir me molesta. Vamos a ver qué me dice el médico”, comentó.

Marcela Reyes es una de las varias celebridades que han presentado dificultades aún después de someterse a un proceso de extracción de biopolímeros, acompañando a otras figuras como Lina Tejeiro y ‘La Segura’, quienes en las últimas semanas también han publicado las secuelas que han desarrollado a pesar de haber pasado por un procedimiento similar.