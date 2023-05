“Estaba alcoholizada”: Manuela Gómez reveló que aprendió las consecuencias del trago y lo maneja ahora

Manuel Gómez se dio a conocer por su participación en ‘Protagonistas de Novela’, reality de RCN, pero luego de salir de allí, las polémicas que protagonizaba en la calle por su consumo excesivo de alcohol empezó a ser la protagonista de su vida. Ahora, luego de tantos aprendizajes, reveló cómo es su relación con el consumo de alcohol hoy en día.

En años anteriores Manuela Gómez fue protagonista de varios titulares de noticia en donde se revelaba la personalidad de la actriz y presentadora cuando tenía tragos en la cabeza. De hecho, una de las más sonadas fue una pelea pública con Yina Calderón, con quien tenía una rivalidad desde el reality, en donde terminaron ‘cogidas de las mechas’.

Sin embargo, por medio de una dinámica de preguntas en redes sociales, Manuela Gómez reveló cómo lleva el consumo de alcohol en la actualidad:

“Me estaba trayendo muchos problemas, angustias, depresión, las cosas no me salían bien, entonces ahogaba las penas en el alcohol, pero empecé a cambiar eso, empecé a dejar mucho la bebida, ya casi no tomo y cuando me tomo algo soy super medida para no emborracharme ni para hacer el show, cuando salgo de fiesta me hidrato mucho para no emborracharme. La idea es pasarla rico, pero no estar al borde de la calle tirado de la borrachera ya no, esa parte también la cambié”, afirmó Manuela Gómez.

A pesar de que hablaba muy en serio, muchos usuarios no le creyeron y se basaron en el pensamiento de: “el que es, nunca deja de ser”. Sin embargo, otros sí se sintieron felices por ella, sobre todo porque efectivamente el consumo de alcohol desproporcionado conlleva a muchos problemas.