Laura Acuña revela el trato que tiene con Alejandra Azcárate: “No somos amigas”

Laura Acuña tuvo como invitada en su programa a una de las comediantes y presentadoras más controversiales de la farándula colombiana, nada más y nada menos que Alejandra Azcárate. En la entrevista la santandereana no dejó pasar los detalles más álgidos de la vida de la bogotana incluida la polémica por la avioneta cargada de cocaína en la que involucraron a su esposo, Miguel Jaramillo.

Durante la conversación las dos presentadoras confesaron varias de sus intimidades, como la decisión de Azcárate de dejar su adicción al cigarrillo luego de la muerte de Fernando Gaitán: “Él me decía: ‘¿Nos sentamos a conversar y a escuchar música con cigarrillo infinito?’. Y era infinito, apagaba un pucho y prendía el otro. Y yo al ritmo de él, porque fui una chimenea. Lo único bueno que me dejó la muerte de Gaitán fue que dejé el cigarrillo”, dijo la comediante.

Sin embargo, pese a la entrevista bastante profunda que le hizo Acuña a su colega, la propia santandereana se refirió al trato que llevan entre las dos. Las palabras de quien fue la presentadora de ‘La Voz’ fueron claras: “No somos amigas. Somos colegas y conozco a Alejandra desde hace muchísimos años. Nunca me he sentado en su mesa, ella no ha ido a mi casa, no hemos salido de rumba, nos hemos visto en eventos sociales y ya”, dijo Acuña.

Además de haber detallado la forma en la que ambas se relacionan la santandereana aseguró que a pesar de que no son muy cercanas mantienen un trato cordial. Igualmente, Acuña también dijo que si había algo en común entre ella y Azcárate es que ambas han sido fuertemente criticadas por la opinión pública por su ‘imprudencia’.

En cuanto a las polémicas que las han rodeado, Acuña decidió compartirle un consejo a su colega el cual se trataba sobre las declaraciones públicas las cuales expresó que era mejor evitarlas. En conclusión la santandereana dijo que apesar de no ser tan familiares la una de la otra, ella considera a Azcárate como una mujer maravillosa.