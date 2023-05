Actriz de ‘Pedro el Escamoso’ aseguró que fue raptada por Ovnis: “Me llevaron a una nave”

Sandra Reyes es una de las actrices más reconocidas de la televisión y la farándula colombiana. Muchos recuerdan su papel en la exitosa novela de ‘Pedro el Escamoso’ en la que interpretó el papel de la doctora Paula Dávila. No obstante, la artista se ha vuelto tendencia luego a de afirmar que tuvo un encuentro con extraterrestres y que inclusive fue abducida por una nave.

La actriz aseguró que en algún momento de su vida tuvo una especie de ilusión en la que había contactado a seres de otro planeta, y que desde entonces se había interesado en conocer más acerca de estos seres. Reyes aprovechó de ser la invitada especial al programa de ‘Buen día, Colombia’ de canal RCN, donde narró con más detalle de la supuesta comunicación con extraterrestres.

Reyes contó que: “Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, dijo la actriz.

Adicionalmente también aprovechó para contar que la nave en la que al parecer la transportaron era transparente y que ella no entendía mucho acerca del viaje y de la extraña experiencia; sin embargo, conoció un libro conocido como ‘Rescate de la Tierra’ y que gracias a este comenzó a aprender mucho más sobre el mundo exterior.

Entre los detalles, Reyes dijo que los seres de otros planetas suelen enviarle comunicaciones y mensajes sobre la humanidad. Además de narrar que durante su adbucción vio como la llevaban a un planeta diferente.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”, enfatizó.

La actriz dijo que uno de los puentes que la mantiene conectada con los extraterrestres tiene que ver con mantener una vibración alta en amor.