Yina Calderón confesó por qué no hace presentaciones privadas

Yina Calderón le contó a sus seguidores la razón que hay detrás de su rechazo a los eventos privados, dejándoles saber que si bien está dispuesta a presentarse en varios sitios públicos, otros lugares más íntimos no suelen ser de su agrado.

La influencer ha estado muy enfocada en su carrera como DJ desde que comenzó el 2023, lanzando varios sencillos tanto de guaracha como de otros ritmos más urbanos, además de protagonizar varias presentaciones en todo el país, dejando ver que tiene varios seguidores que aclaman su música.

Pero a pesar de todo el éxito que ha conseguido en bares, discotecas y clubes nocturnos, Yina Calderón aclaró que no es fanática de la idea de presentarse en sitios privados, exponiendo que detrás de esto hay una razón de peso para ella y su papá.

“Yo no toco en privados. La verdad no de odiosa, no de fastidiosa”, dijo contundentemente la joven, confesando que una de las razones por las que no suele participar en este tipo de eventos es porque a su papá no le gusta.

Seguidamente ahondó un poco más en el tema, dejando ver que en eventos privados puede haber peligros para ella y su equipo.

“Pueden pasar cosas, uno no sabe, no toda la gente es buena. Entonces no, solamente en discotecas comerciales”, dijo Yina Calderón mientras destacaba lo bien que le ha ido en estos últimos meses, resaltando la aceptación del público con su música.

Finalmente comentó que durante sus presentaciones ha estado un poco más moderada en lo que respecta al licor, confesando que si bien no lo ha dejado del todo, ahora toma mucho menos que antes, dejando ver que no rechaza la idea de compartir un trago o dos con su público.