Catherine Siachoque presentó a su ‘niño’ y Miguel Varoni no dudó en apoyar sus declaraciones

Catherine Siachoque es una reconocida actriz quien ha hecho parte de varias producciones nacionales e internacionales, en las que se destacan: ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Oscuro deseo’, ‘La casa de al lado’, entre otras. Sin dejar de lado, que gracias a su rol se conoció con su actual pareja el también actor Miguel Varoni con quien lleva más de alrededor de 25 años.

La bogotana suele ser muy activa en sus redes sociales en donde suele compartir varias de sus rutinas diarias y por supuesto, las fechas especiales que se presentan. En esta ocasión llamó la atención de sus seguidores al mostrar quien es su ‘niño’, pues los halagos por parte de sus fans tampoco se hicieron esperar, destacando el actuar de reconocido futbolista.

La actriz se encontraba, al parecer, en su habitación en compañía de su pareja, en donde indicó: “No es por nada, pero salió mi niño a jugar hoy”. Seguidamente, quien intervino fue Miguel para resaltar que el partido entre el Everton vs. Brighton resultó 5 a 1, dejando claro que ese era su central, “su belleza y su muñeca”. Ante las declaraciones de su pareja, Siachoque agregó: “Yo no sé, yo no sé, ¿pero, números son números no, Miguel Varoni?

Finalmente, destacaron la labor de Yerry Mina en medio de algunos gritos, resaltado según ellos, que hay niveles de niveles. Asimismo, mostraron el gusto que tienen por el fútbol y en especial, si estos equipos internacionales cuentan con algún deportista colombiano.

Como era de esperarse varios seguidores quedaron sorprendidos con las palabras de Catherine, pues no tenían en mente que la actriz le gustara el fútbol, ni mucho menos que se sentará a sintonizarlo en compañía de su pareja. Por otro lado, hubo quienes destacaron sus palabras, a pesar de que la actriz ya no reside en Colombia desde hace varios años.