La contundente respuesta de Jhonny Rivera para los seguidores que le piden dinero

Jhonny Rivera no se midió a la hora de contarle a sus seguidores por qué ignoraba los mensajes en los que le pedían dinero y otro tipo de detalles económicos, indicando con una contundente respuesta qué piensa de estas personas y lo que implican estas peticiones.

El cantante suele ser una de las figuras colombianas que más interactúa con sus fanáticos, bien sea con el público durante sus presentaciones o a través de las redes sociales con divertidas anécdotas de su vida y su carrera musical, además de sesiones de preguntas y respuestas en Instagram.

A propósito de esto, el cantante decidió armar una sesión con esta dinámica para responder algunos mensajes de sus seguidores más curiosos, pero también aprovechó para aclarar que él no planea hacer ningún tipo de regalos costosos, no importa la cantidad de mensajes que le lleguen.

Luego de que un seguidor le preguntara si le regalaría un carro a uno de sus fanáticos, Jhonny Rivera no pudo evitar reírse de la situación y contestar con una rotunda negativa ante la solicitud.

“Ya quisiera. Eso no es como la gente se imagina de que uno tiene la plata arrumada para regalarla. Un carro es muy costoso. No, no es posible, hermano, no es posible”, dijo el intérprete.

También se pronunció luego de que un seguidor le enviara sus datos bancarios para que él le hiciera una transferencia, indicando que no es la primera vez que recibe este tipo de propuestas y que le gustaría que las personas no siguieran enviando estos mensajes, ya que para él es imposible poder “girar” tanto dinero.

“Tengo lleno este cajoncito de preguntas de Nekis y Daviplatas ahí. No lo hagan porque no es posible yo ponerme a girar, a girar, a girar, ¿yo no sé qué piensa la gente?”, dijo contundentemente Jhonny Rivera.