“Ya déjalo, ya está muerto”: Reacciones épicas a la canción de Shakira y Bizarrap

La Music Session 53 de Bizarrap con Shakira se estrenó en la noche de este 11 de enero, y en menos de 10 minutos ya contaba con más de 1 millón de reproducciones en YouTube. La colaboración entre la barranquillera y el productor argentino era una canción bastante esperada por los fanáticos de la colombiana como una ‘venganza’ contra Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, especialmente en la frase “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y realmente esa fue la más sube respecto a todo lo que dijo Shakira en su nueva canción.

Sin duda, una de las peticiones de los seguidores era que esta canción fuera directa a la yugular de Piqué y al parecer, fue más de lo que todos pidieron, pues no solamente se fue contra el futbolista, sino contra su novia.

“Por favor paren todo, SHAKIRA ha vuelto a escribir como no lo hacía hace tiempo” “La session de Shakira y Bizarrap esta buenisima, una intro que recuerda a la cancion She Wolf de Shakira con esa melodia de loba. Me ha encantado mucho” “Que temazo la sesión de Shakira” “Shakira es la propia ex dolida. Pero como nos cae bien, digamos que es LA FIRME.” “que lindo ver cómo mujeres destrozan a los ex con un par de estrofas, Shakira te amo” “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Shakira reina que nunca se te caiga la corona”

En redes sociales está de tendencia varias frases que utilizó la cantante contra el futbolista, que definitivamente, dejó más que enterrado el nombre de Gerard Piqué

