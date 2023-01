“Te quedé grande”: la letra que se habría filtrado de la canción de Shakira y Bizarrap

Todo un revuelo causó el anuncio del productor argentino, Bizarrap, tras presentar su nuevo lanzamiento junto a la cantante colombiana, Shakira.

A través de su cuenta en Twitter y posteriormente en sus perfiles de Instagram, informaron que este miércoles, a las 7 de la noche hora Colombia, se publicará en YouTube la nueva sesión.

Por supuesto, ante la coyuntura de la separación de la barranquillera y el futbolista español, Gerard Piqué, los fanáticos esperan que el contenido de la pista tenga indirectas o ‘tiraderas’ como se conoce en el mundo del rap.

Por ello, a horas de su estreno, en redes sociales se filtró parte de la letra y de ser cierta, se confirmaría que tendría un contundente mensaje a su ex. “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Las reacciones en redes sociales no paran y desde ambos bandos, unos defienden a la cantante y otros, le piden que ya deje el tema de la ruptura atrás: “Tanto ‘Te felicito’ como ‘Monotonía’ fueron escritas mientras Shakira aún estaba con Piqué. La colaboración con Bizarrap —con referencias a su era de Loba/She Wolf— es la verdadera canción post rompimiento”. “Criticando que Shakira le tire puyas a su ex en una canción de Bizarrap monetizada cuando ustedes les tiran puyas a sus casi algos de 1 mes en sus cuentas de Twitter con 67 followers de gratis DEJEN A LA REINA REINAR”.