Diablos señorita: Internautas no se la ‘rebajan’ al Desafío The Box por subir frase con doble sentido

Uno de los reality shows más queridos por los televidentes en Colombia es el Desafío The Box. En esta edición los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega han disputado difíciles pruebas en la ciudad de las cajas, ubicada en el municipio de Tabio, Cundinamarca.

Las redes sociales de la competición muestran diariamente los distintos sucesos del concurso, pero, una de las últimas publicaciones del concurso para algunos hizo algo más que informar, ya que la mala elección de palabras generó una candente conversación entre los seguidores del programa.

La eliminación de Maryan del equipo Beta, a raíz de su enfrentamiento contra Guajira, Aleja y Juli, generó decenas de reacciones en la audiencia, puesto que la participante, para algunos, se encontraba en desventaja por culpa de una lesión que le había provocado una fuerte caída días atrás.

La participante se desahogó en el final de la prueba y dirigió a los televidentes las siguientes palabras.

“El desempeño en la pista pienso que lo hice, pues de la mejor forma, demostré de qué estoy hecha, a pesar de mis condiciones, de mis limitaciones, pero, pues la final no solo es la prueba en general, sino la parte de la definición, y a pesar de que todas llegamos muy juntas, pues no se me dieron las cosas en ese momento”

Redes de ‘El Desafío The Box’ despidieron a Maryan en sus redes con una frase con doble sentido

“Una cosa es verlo afuera y sentirlo adentro”, fueron las palabras que eligieron los administradores de las redes del programa y que fueron malentendidas por decenas de seguidores.

“Diablos, señorita”, “¿Estamos hablando de sexo, verdad?”, y “Es mejor que entre y que lo sientas a que entre y no lo sientas”, fueron algunas de las reacciones que se evidenciaron en la candente conversación del post.

