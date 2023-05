Maryan confesó el motivo por el que fue eliminada del ‘Desafío The Box’

Una nueva eliminación se vivió en el ‘Desafío The Box’ y es que en el box negro de la Ciudad de Las Cajas se le dio punto final al ciclo de sentencia a mujeres en el que representantes de cada equipo debían dejar el alma en la pista.

Quien desde un principio dominó la prueba fue Guajira del equipo Gamma quien llegó más que subestimada a la competencia, pues la vieron como una pieza fácil de derrumbar, pero su destreza dio un revés.

Mientras Guajira iba al frente, detrás estaban Aleja de Alpha junto a Juli y Maryan de la casa Beta casi que en sincronía cuando se sobrepasar obstáculos se trataba, al final de la pista guajira llegó de primera, pero perdió la ventaja al dejarse alcanzar de las otras tres competidoras.

La puntería le falló a las mujeres hasta que poco a poco se fueron salvando las primeras, es así como Aleja obtuvo el primer lugar, seguida de Guajira quien finalmente logró cumplir con el último reto, mientras Juli y Maryan luchaban por quedarse con el último puesto. En medio de los consejos de los demás participantes Juli logró remontar al poner los seis discos sobre la superficie final dejando a Maryan fuera de la competencia.

A su salida la participante se desahogó con respecto a lo que fue su eliminación reiterando la lesión que tenía luego de una estrepitosa caída días atrás en una prueba grupal.

“El desempeño en la pista pienso que lo hice pues de la mejor forma, demostré de qué estoy hecha, a pesar de mis condiciones, de mis limitaciones, pero pues la final no solo es la prueba en general, sino la parte de la definición, y a pesar de que todas llegamos muy juntas, pues no se me dieron las cosa sen ese momento”

— Maryan