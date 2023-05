“Te lo digo de una”: empleado de Andrea Valdiri reveló qué tan exigente es la bailarina

Andrea Valdiri quedó al descubierto luego de que uno de sus empleados revelara la verdad detrás de la faceta divertida que muestra en las redes sociales, contando algunos detalles respecta a qué tan exigente es la bailarina, contando cómo se sintió cuando empezó a trabajar con ella.

La modelo no solo suele llamar la atención por sus emprendimientos, su figura y su manera divertida de ver las cosas, sino que también ha sabido destacar por tener muy buenos gestos con sus empleados y tratarlos como si fueran miembros de su familia, presentando costosos regalos y muy buenas atenciones.

Y a propósito de esto, uno de los empleados de Andrea Valdiri decidió dar su propia versión respecto a cómo es trabajar para la influencer, narrando varios detalles de importancia tanto positivos como negativos, todo delante de ella.

El maquillador comenzó su relato indicando que lo primero que ella le dijo fue un listado todas las cosas que no quería que le hiciera o le aplicara.

“‘No me apliques esto, yo tengo esto acá, esto no me gusta’. Y yo vengo y le digo así temblando: ‘bueno Andre, ¿entonces qué quieres?’, y ella: ‘flaco, ¿cómo así? Lo que tú quieras, no sé'”, dijo el joven mientras ambos se reían de la anécdota.

El experto destacó que Andrea Valdiri es una persona muy sincera y que si algo no está de acuerdo a su gusto no dudará en manifestarlo. “Te lo digo de una: ‘bebé, borrón y cuenta nueva’”, comentó la modelo entre risas.

También destacó que sabe cómo expresarse para guiar a las personas a su objetivo, comentando que lo hace de manera asertiva y con mucho cuidado.

“Ella sabe muy bien lo que le queda bien, y ella te va ayudando. O sea, en vez de decirte: ‘no me gusta esto’, ella como que: ‘no, mira, si me lo haces así me va a quedar mejor’”, dijo el maquillador de Andrea Valdiri.