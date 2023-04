Andrea Valdiri se aleja de las redes sociales y explica las razones que la llevaron a tomar esta decisión

Desde que la costeña Andrea Valdiri empezó a ganar reconocimiento en las redes sociales con su arrolladora energía y talento para bailar, no ha parado de sumar y sumar seguidores. Su espontaneidad y forma abierta de comportarse hacen que llame mucho la atención. La mujer ha sabido aprovechar esos talentos para que cada nueva publicación que haga no pase desapercibida.

La costeña a sabido mantenerse en tendencia, algo que es muy importante para las personas que se dedican como oficio a ser generador de contenidos en las redes sociales, ya que de esta forma pueden seguir produciendo fotos, videos, lo que les trae seguidores y por supuesto dinero por las campañas publicitarias para los que los contratan. De igual forma, Valdiri ha aprovechado su reconocimiento para emprender en negocios que para su fortuna han sido exitosos, incrementando así los números de su cuenta bancaria.

A pesar de los momentos complejos que ha tenido que pasar por la relación con su exnovio Lowe León, con quien se encuentra aún en controversia por las pruebas de paternidad de sus hijas, ella ha tratado de mantener su vida estable, aunque en los últimos días se ha alejado de las redes sociales y sus seguidores vieron esto como un movimiento extraño, que podría dar cuenta que no está pasando por un buen momento en su vida personal, por lo que la costeña quiso explicar las razones que la tienen alejada de su vida usual.

“Muchas veces ustedes me preguntan que por qué no estoy tan activa como antes y es que yo este año dije ‘ok, voy a tratar de vivir, de que toda mi vida no esté en esta pantallita’. Quiero ir a la tienda, hacer mercado, buscar hielo, caminar, disfrutar los fines de semana con mis hijas. Yo dije que este año los sábados y domingos se los dedicaría a ellas y me iba a desconectar del celular, uno tiene que vivir como una persona normal”, sentenció la costeña para aclarar los rumores de su ausencia.