Lo que nadie esperó: Actor de ‘La Primera Vez’ reveló que luego de 29 años de ‘ser’ gay, le gustó una mujer

‘La Primera Vez’ se ha convertido en tendencia luego de ser un éxito en los últimos meses en la plataforma y gracias a ello, sus protagonistas también. Gracias al ‘boom’ en redes sociales, varios han tenido la oportunidad de ofrecer entrevistas y revelar detalles que pocos conocían sobre su vida personal. En esta oportunidad, Emmanuel Restrepo terminó revelando detalles que ni él mismo podía creer.

Durante toda su vida, Emmanuel no solo se dedicó a la actuación, sino que creció con una orientación sexual definitiva desde pequeño, pues afirmó que creyó que luego de salir con tantos hombres, tenía claro que era gay. Pero no era así, y hubo una mujer que, como el mismo dijo, le derribó todos los pilares.

Por medio de una entrevista para Diva Rebeca, un personaje creado por Omar Vásquez, reveló que Camila Jurado siempre había sido su amor platónico, pues era demasiado guapa y talentosa y la consideraba como una niña imposible.

Sin embargo, fue en una fiesta de un bar de Bogotá donde las cosas cambiaron:

“Yo me sentía como un niño de colegio cayéndola a una niña, pero no era de colegio. Le dije ‘hola, muchas gracias por venir’ y ella como ‘ok, bueno’. Empezamos a bailar y obviamente había una tensión muy grande, yo estaba muy nervioso. El caso es que terminamos besándonos, ella me dijo, ‘¿te puedo hacer una pregunta?, ¿te puedo dar un beso?’, y ya ahí no recuerdo si yo se lo di o ella me lo dio, nunca nos pudimos poner de acuerdo, todo se nubló para mí”

La reacción de sus amigos fue igual, pues nadie podía creer lo que estaba viendo, y era, precisamente, algo que nunca esperaron de Emmanuel, quien llevaba toda la vida declarándose gay, “todo el mundo se sorprendió mucho, pero esos concejos de mis amigos fueron increíbles, porque, la verdad, me llevaron a tomar la decisión de estar con Cami”