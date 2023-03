‘La Primera Vez’ está dentro del top 10 de Netflix y sus protagonistas se sinceraron con Publimetro

Comentarios se leían acerca de la serie dirigida por Dago García, en donde se relata la historia de unos chicos que están experimentando, por primera vez, las drogas, el sexo, la socialización y la homosexualidad, en la década de los 70 en Colombia.

Si de por sí ya es difícil lidiar con ciertos temas en la actualidad, debido a que hay personas muy conversadoras en Colombia, en los años 70 el cuento era otro.

Sin duda, había muchas dudas desde el inició, pero la verdad, es que el guion, la ambientación y la actuación de tremendos personajes, le han callado la boca a todo el mundo. La serie ha logrado enganchar a millones de espectadores que se ‘comieron’ la producción en tan solo unos días.

Tanto grandes como chicos, recordaron la época del colegio y lograron ver, desde otra perspectiva, situaciones que pudieron pasar en su época, pero que, por ser tan pequeños, no se entendía del todo.

PUBLIMETRO tuvo la oportunidad de hablar con Emmanuel Restrepo y Mateo García, dos de los grandes protagonistas de esta entrega que interpretan a Granados y Arbelaéz, respectivamente.

Esta producción venía pensada desde el 2021 y Emmanuel, por su lado, sabía que existía un casting, pero no aplicó hasta el final para el papel de Camilo Granados en la serie

“Hubo un proceso de casting muy largo para Camilo, el cual yo no hice parte porque soy mucho mayor que el personaje, entonces a mí nunca me llamaron para hacer ese casting y como faltando dos semanas para empezar a grabar, con todos los personajes elegidos, abrieron el casting a todas las edades y ahí entro yo. Fue virtual, esa misma semana me dijeron que tenía segunda entrevista para el protagonista y yo ‘¿cómo así?, no entiendo nada’. A la semana la hice, todo fue muy rápido. Yo tenía una gira planeada por Europa y me tocó cancelarlo todo y así llegó Camilo a mi vida”

Por el lado de Mateo, para poder participar en dicha producción, tuvo que dejar hasta sus prácticas de universidad ‘tiradas’

“La vida me decía por todo lado que yo era Arbeláez. En ese momento tenía el cabello largo, hice el casting en noviembre del 2021 y solo me quedé esperando. Yo pensé que era rápido, pero no, por esa época había hecho como 20 casting y me sentía frustrado porque en ninguno quedaba, entonces decidí tirar la toalla, me corté el cabello, empecé a trabajar. Cuando luego de unos meses me llamó mi manager y ahí tuve que abandonar las prácticas y la universidad para poder hacer este personaje”

Como se nombró anteriormente, la serie tiene líneas y temas muy claros: la homosexualidad, las drogas, el sexo, entre otros. Cada una de esas temáticas tenía un conflicto y un problema novedoso para la vida de cada niño, en donde hubo momentos bastante tristes y duros de enfrentar. Ojo spoiler.

“Yo me identifiqué mucho con la línea dramática de Pabón desde mi historia personal, yo fui demasiado buleado en el colegio, por eso lo odio, la pasé muy mal, un ambiente super hostil, de jugar a querer que todos sean iguales. Yo era muy raro, entonces la pasé muy mal, me identifiqué con esa historia” aseguró Emmanuel.

La historia de Mateo no fue tan diferente, “yo sufrí también de matoneo, me tocó vivir esas situaciones que uno decía ‘esto solo se ve en las películas’, por eso también odio mi colegio, la pasé muy mal, así que dentro de la serie, yo era Guzmán. Para mí fue un poco complicado que me dijeran que tenía que pasar encima de él, de sus derechos, yo me sentía muy mal, era impresionante estar del otro lado, uno no ve las consecuencias de hacer eso”

Emmanuel tiene 30 años, por ende, tener que vivir la vida de un adolescente y devolverse a esa época no fue fácil, “yo tuve el primer ensayo y me encontré con todos y todos eran muy pequeños y yo le dije al director ‘no sé que voy a hacer, yo me siento muy grande y no sé si logre actuar así’ y él me dijo, ‘comparte con ellos, conócelos’ y eso hice, me parche, hicimos planes, salíamos de rumba, hacíamos muchas cosas y eso me sirvió mucho porque ellos tienen una energía muy particular. Me junté a eso, a las ganas de vivir que uno tiene a esa edad y aprendí”

Ahora tener que hacer un adolescente, en los años 70, era un doble reto:

“Yo me sentí libre, como una segunda oportunidad para poder disfrutar el colegio. Fue un reto porque uno de joven está acostumbrado a tener cierta conexión con el teléfono, así uno no lo use mucho, entonces en ocasiones cuando estaba grabando y sentía de lejos que me entraba una notificación, quería ver, pero decía ‘no, verdad que soy un niño del 76, en esa época ni siquiera había teléfonos’, entonces ese fue el reto, desconectarse de la tecnología” aseguró Mateo.

Una de las escenas más divertidas de la serie tiene como protagonistas a los mismos niños, pero por primera vez desnudos al tiempo frente a una niña. A pesar de que a algunos se les ocurriría ciertas situaciones más subidas de tono, la serie logra transformar un momento muy incómodo, en uno de los más graciosos para el televidente.

“Yo jamás había estado con tantas personas en una sala, yo desnudo y ellos desnudos, así que fue raro, sobre todo, usar la funda que le ponen a los actores en sus partes íntimas, porque no me sentía con libertad” aseguró García.

Pero Emmanuel, quien ya tiene más experiencia, aseguró que incluso preguntó ansioso cuando iban a grabar dichas escenas, “esta escena la grabamos cuando ya habías trabajado en muchas escenas antes, entonces teníamos la confianza de hacerlo. Obviamente, es incómodo porque no solamente estamos los cinco o los que estemos en escena, sino que hay miles de personas, los de vestuario, los de luces, los de sonido, entonces uno se siente muy vulnerable, yo no use funda, por ejemplo, pero la verdad disfruté mucho las escenas, como por ejemplo la de la marihuana”

Como buenos jóvenes, cuando no estaban grabando o estaban en escena, su mayor hobby era jugar futbol, “chicos, por favor, estamos grabando” aseguró Mateo que le decían los asistentes. Esta primera temporada hizo que los chicos se sintieran como en casa y ellos como una gran familia.

‘La Primera Vez’ tuvo tanto éxito que ya se confirmó la segunda temporada, “en realidad no sabemos nada- dijo Emmanuel- la gente cree que nosotros tenemos mucha información y la verdad es que no sabemos nada, yo también tengo ganas de saberlo, no sé que viene. De hecho, me ha dejado impresionado las versiones que fanáticos me han escrito que yo ni siquiera me había imaginado. Sabemos que habrá segunda temporada que seguramente grabaremos este año y si supiéramos creo que no podrías decir mucho. Estamos con la misma expectativa, estoy seguro de que será muy chévere que nos sorprenderá”

La entrevista completa la encontarán en el canal de YouTube de Publimetro