Guajira estalló en llanto al recibir el chaleco en ‘Desafío The Box’

La participante Guajira todavía no salía de su asombro al ser convocada por el ‘Desafío The Box’ luego de la lesión que obligó a la salida de Saskya, motivo por el cual Caro tampoco podía volver, por lo que ella fue la escogida.

Puede leer: “Lamentablemente ella no sirve”: Crecen las críticas a Sara por su desempeño en ‘Desafío The Box’

Su llegada se dio en el equipo Gamma en el que se reencontró con sus excompañeros de Beta el boxeador Kaboom y Gema, y hasta ahora todo iba bien, pues ese equipo se destacó como el mejor de ciclo ganado varias pruebas en la semana, pero el triunfo de Beta en el box arcoíris obligó a los participantes a entregar el chaleco de sentencia y recayó sobre Guajira.

View this post on Instagram

Pese a que en un principio Gema, Mai y Flaca creían que sería para ellas, fue Guajira quien aseguró que no se esperaba la amenaza y a los pocos minutos de ponerse el chaleco estalló en llanto por la situación.

Gema tuvo que intervenir, por lo que ambas se fueron a un descampado de la playa baja para desahogarse, por lo que esta le pidió que drenara la rabia y tristeza para que nada de esto le afecte al momento de enfrentarse en el box negro.

“Me tiran como si no hubiera más participante, como si a la gente le incomodara que yo estuviera acá, como si no quisieran verme, esa vaina me frustra un montón. Estoy en mi segunda oportunidad”

— Guajira