Aida Victoria Merlano contó cómo genera dinero cuando “peina” a alguien en las redes

Aida Victoria Merlano aclaró que ella factura bajo cualquier circunstancia, comentando a través de una sesión en vivo que incluso cuando se encarga de “peinar” a alguien suele recibir ingresos, razón por la que en varias ocasiones suele esmerarse tanto en esta tarea.

La creadora de contenido acaba de salir de una curiosa polémica en las redes sociales en las que varios internautas la vincularon sentimentalmente con el cantante Andy Rivera luego de que ella misma publicara un par de videos en lo que se veían en plan romántico.

Sin embargo, todo terminó siendo una colaboración profesional ya que Aida Victoria Merlano figuró como la modelo del más reciente video musical del artista, ‘Dudas de mí’. Pero esto desató una serie de comentarios y rumores en las redes sociales, con varias figuras colombianas opinando al respecto, entre ellas Karen Sevillano, criticándola por “traicionar” a Lina Tejeiro con su ex.

Pero en una sesión en vivo, Merlano se pronunció respecto a los comentarios de Sevillano, indicando que si bien no le faltaban ganas de “peinarla”, no lo haría porque no sacaría beneficio económico de la situación.

“Ganas no me faltan, pero yo me pongo a pensar y digo, o sea, cuando yo peino a alguien yo llamo a una marca y le digo: ‘hola, hay alguien que quiero peinar, ¿me patrocinas la peinada?’, entonces dicha marca a mí me paga un dinero y yo salgo, agarro y peino”, explicó la influencer.

Seguidamente profundizó en la situación con Karen Sevillano dejándole saber a sus seguidores que por los momentos ninguna marca se ha ofrecido para patrocinar esta actividad, por lo que prefiere mantener su distancia y no hacer el servicio “de gratis”.

“Pero si a mí peinar a una persona no me va a generar ni dinero, ni interacción, prefiero honestamente tragarme mis palabras porque de gratis jamás, mi amor. Entonces, yo no voy a quemar a nadie de a gratis”, dijo Aida Victoria Merlano.

Finalmente, cuando le preguntaron qué había dicho Lina Tejeiro respecto a su situación con Andy Rivera, la creadora de contenido comentó que desconocía qué pasaba por su cabeza ya que ellas dos tienen cerca de ocho meses sin dirigirse la palabra.